Mediante películas, Segob conmemora el Día Mundial del Refugiado

Your browser does not support the video tag.

La Segob federal, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Acnur, organizaciones de la sociedad civil, del 16 al 20 de junio exhibirán en televisión abierta películas para celebrar el Día Mundial del Refugiado.

Entre los participantes se encuentra el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Capital 21, y Voces Contra el Silencio. Video Independiente, con el fin de retratar las circunstancias adversas que enfrentan las poblaciones en contextos de movilidad a nivel mundial.

El ciclo denominado “El mundo sin fronteras: rostros, pesares y sobrevivencia” se exhibirá a través del canal Capital 21, del 16 al 20 de junio, e incluye la selección de siete películas.

A pesar de la pandemia por Covid-19, en promedio este año, cada día, 128 personas solicitan la condición de refugiado en México. En este sentido, la Comar destaca la importancia de reconocer el espíritu de lucha de sobrevivencia y la valentía de las personas que dejan todo para salvar su vida.

El Día Mundial del Refugiado es para recordar que cualquier persona en necesidad de protección internacional, sin importar su país de origen, tiene derecho a ser reconocida como refugiada, y que su inserción contribuye de diversas maneras a la comunidad que la acoge y permite dar un paso hacia una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

Las personas organizadoras de la muestra cinematográfica buscan que esta actividad cultural sea un llamado a la población mexicana para tener un acercamiento y un enfoque basado en la empatía, solidaridad y respeto a las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado.

Asimismo, para erradicar prácticas discriminatorias que resulten contrarias al reconocimiento, protección y garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En promedio este año, cada día, 128 personas solicitan la condición de refugiado en México, señala la Secretaría de Gobernación a través de la comisión