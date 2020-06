Your browser does not support the video tag.

Académicos aseguraron que aunque la Ley Estatal Educativa de Puebla incluye que escuelas públicas y privadas transparente sus gastos, y la prohibición de alimentos “chatarra” al interior, también tiene fallas de redacción, además de no consultar al sector para su realización.

A través de un comunicado de prensa, miembros de la comisión organizadora del foro “Retos de la Educación Pública Superior en México”, entre los que destacan Francisco Vélez Pliego, Maria Eugenia Mendoza, Martha Palomino, Carlos Figueroa Ibarra, José Luis Carrillo, Giuseppe Lo Brutto, Víctor Tamariz, Rosalía Castelán, y Ada Cabrera, indicaron que ciertos artículos cuentan con una “redacción imprecisa”.

“Como por ejemplo el 12 de la Ley Estatal de Educación cuya redacción genérica da a entender que sus disposiciones abarcan tanto a las instituciones públicas como privadas sobre todo porque en el desarrollo del mismo artículo, a través de las respectivas fracciones e incisos no queda claro en cuales casos la norma invocada es aplicable a las primeras o a las segundas o a ambas”, señalan en el documento.

No especifica mínimos en presupuesto

Además, los académicos puntualizaron que a diferencia de la Ley de Educación federal, que especifica que se destinará un mínimo del 8 por ciento del PIB para la educación pública y menos del 1 por ciento para la Educación Superior e investigación científica, la de Puebla no abarca dicho aspecto.

“En el caso de la legislación estatal, artículo 121, no hay ningún compromiso con respecto al tema, ni siquiera el relativo a que el monto del subsidio otorgado a las instituciones públicas de educación superior en el Estado no serán menores en términos reales al monto otorgado en el último ejercicio fiscal”, precisaron.

Asimismo, informaron que aún es necesario realizar las leyes secundarias, misma que incluye la Ley de Educación Superior, misma que aún no puede reformarse debido a que primero se debe hacer a nivel federal, y hasta el momento no se ha aprobado el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, que incluye su gratuidad y obligatoriedad.

Necesario ser considerados en leyes seculares

“Es deseable, que las imprecisiones que contiene la legislación estatal sean subsanadas a la brevedad posible y que en el caso de la educación superior, la legislación correspondiente sea el resultado de un intenso intercambio de opiniones entre los legisladores y los diversos actores del sistema educativo universitario y tecnológico de nuestra entidad a fin de que el nuevo marco jurídico cuente con el más amplio consenso”, agregaron los académicos.

No obstante, lamentaron que el Congreso local agotara el periodo para revisar la reforma propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta sin realizar ninguna consulta con el sector educativo, pues están abiertos al diálogo a pesar de no ser tomados en cuenta.

También pidieron ser considerados para la discusión de la Ley de Educación Superior, aunque aún está pendiente la revisión del anteproyecto, a cargo del Congreso de la Unión.

Por otra parte, también precisaron que la Ley Estatal Educativa de Puebla cuenta con elementos de importancia, ejemplificando que se reconoce que la educación será obligatoria y un derecho universal, se deberá brindar sin discriminación alguna y será inclusiva, así como hará énfasis en la realidad y culturas nacionales y locales.

Gobierno no expropiará escuelas, sostienen

Los académicos igualmente argumentaron que aunque se ha dicho que habrá expropiaciones al considerar “muebles e inmuebles, sean de escuelas públicas o privadas, como parte del Sistema Estatal de Educación”, pues únicamente suscribe lo que ya viene en la ley federal, “entiende a la educación nacional como parte de un todo independientemente de que los bienes muebles e inmuebles sean de propiedad pública o privada. No existe por tanto ningún afán expropiatorio en el espíritu de ambas leyes”.

De la misma manera, respaldaron que se haya aprobado que el gobierno estatal, a través de la SEP, supervise y regule la educación privada, misma que debe ser brindada sin violar nada de lo previsto en la legislación actual estatal, pues en el últimos años, aseguraron, se han instalado planteles privados, principalmente universidades que no cumplen con niveles académicos, instalaciones y otros requerimientos que por ley deben tener.

Finalmente, dieron su visto bueno a que la Ley Estatal de Educación de Puebla estipule “promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel”, así como la prohibición de la venta de alimentos “chatarra”.