Ante la propuesta del diputado de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, para reducir el IVA del 16 al 10 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo consideró inviable, pues dijo que con ese dinero se apoya a la gente.

Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario aseveró que ya se apoya a la economía al no subir los impuestos, por lo que descartó bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Nosotros lo que consideramos es que, si no aumentamos los impuestos como lo hicieron los neoliberales, que ese es mi compromiso, con eso se apoya mucho a la gente y procurando que paguen los impuestos los de arriba”, declaró en Tlaxcala.

La propuesta referente el IVA fue presentada por el senador morenista Eduardo Ramírez Aguilar, quien argumentó que sería temporal y con el fin de impulsar la economía tras la contingencia por el Covid-19, a lo que legisladores del PAN respaldaron la iniciativa y plantearon que también se redujera el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 25 por ciento.

En tanto, con respecto a la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) de que el gobierno federal entregue un “ingreso básico universal” a trabajadores formales e informales de 3 mil 207 pesos, señaló que se trata de “politiquería”, pues cuando se discutió la reforma al artículo 4º constitucional para entregar las pensiones a los adultos mayores, los legisladores de dicho partido votaron en contra.

“Si se fortalece la economía popular, si hay recursos abajo, va a haber más capacidad de consumo y esto va a ayudar a que la gente tenga más poder adquisitivo y se beneficie el comercio y se beneficien las industrias”.

Finalmente, recordó que la próxima semana presentará denuncia contra despachos que ayudaban a evadir impuestos, “un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado”.