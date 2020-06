Comerciantes de Antorcha pondrán tianguis los viernes en Atlixco

Your browser does not support the video tag.

La representante jurídica de la Unión de Comerciantes Antorchistas, Alba Córdova Campos, confirmó que el tianguis que funciona en las instalaciones de la exfábrica “La Concha”, en Atlixco, seguirá abriendo normalmente sus puertas al público todos los viernes.

De acuerdo con un comunicado de la organización, refirió que los comerciantes aún están en pláticas con autoridades municipales a fin de determinar la situación que resulte más favorable para la preservación de la salud de la población y para evitar contagios.

También dialogan para considerar la actividad comercial a desarrollar por los tianguistas, a fin de que también les resulte favorable en sus ventas, sin poner en riesgo a la ciudadanía.

Aseguró que en las instalaciones del tianguis en La Concha se mantienen estrictas medidas sanitarias de protección para los expendedores y asistentes, tales como chequeo de temperatura al entrar, uso de cubrebocas indispensable y utilización de gel antibacterial, aunado a que en diferentes puntos se han colocado lavamanos.

Recordó que el horario del tianguis en La Concha es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, e indicó que cualquier otra disposición será dada a conocer oportunamente.