Plazo para actualizar socios y accionistas vence el 30 de junio: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que el próximo 30 de junio vencerá el plazo para que las personas morales que no hayan actualizado la información de sus socias, socios o accionistas, ante el RFC, presente el aviso correspondiente.

A través de un comunicado, invitó a las personas morales a cumplir esta obligación, lo cual se realiza en su totalidad en el Portal del SAT, por lo que no es necesario que acuda el representante legal personalmente a las oficinas.

El SAT determinó, con base en la regla 2.4.19 y en la ficha de trámite 295/CFF, de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, que dicha información deberá aportarse mediante un aviso a través de un caso de aclaración, en el Portal del SAT, al que podrán acceder directamente en esta liga.

Recordó que el Código Fiscal de la Federación (CFF) se establece la obligación para las personas morales de proporcionar a la autoridad fiscal el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de socias, socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación al respecto.

Además, indicó que, si se requiere realizar la inscripción en el RFC de alguna o alguno de los socios o accionistas, es necesario contar únicamente con su CURP actualizado. Para realizar dicho trámite pueden ingresar al Portal del SAT o en el siguiente enlace.

En caso de que socias, socios o accionistas requieran actualizar sus obligaciones, necesitan su contraseña para presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, que pueden presentar directamente en este sitio.

Con el fin de que las personas físicas generen o actualicen su contraseña sin salir de sus hogares, el SAT ha puesto a disposición la herramienta SAT ID, a la cual podrán ingresar aquí.

El SAT recomendó a las personas contribuyentes utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para la realización de diversos trámites o servicios y así cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y evitar conglomeraciones en las oficinas.

Para dudas o aclaraciones, puso a disposición el Portal del SAT, o bien, llamar a MarcaSAT, desde la CDMX y el resto del país: 55 627 22 728; Estados Unidos y Canadá: 877 44 88 728; resto del mundo: 874 2873 803.