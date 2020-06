Manzanilla exhorta a implementar acciones por temporada de lluvias

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal por el distrito 12 de Puebla por el Partido Encuentro Social (PES), Fernando Manzanilla Prieto, presentó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federales y estatales a emprender acciones preventivas en materia de lluvias y huracanes.

A través de un comunicado de prensa, indicó que lo anterior se debe a que ya inició la temporada de lluvias y huracanas, por lo que se deben aplicar protocolos teniendo en cuenta el “factor” Covid-19.

“Como cada año, ha llegado la época de lluvias y, con ella, la temporada de huracanes, la diferencia es que, en esta ocasión, el país transitará por este periodo en medio del momento más crítico de la pandemia por Covid-19”, dijo el legislador.

El Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han pronosticado la llegada de varios ciclones tropicales que afectarán territorio mexicano entre junio y noviembre de este año. Manzanilla Prieto, hizo notar que de los 37 ciclones previstos -18 en el Pacífico y 19 en el Atlántico- 8 o 9 de ellos podrían alcanzar proporciones devastadoras.

“En nuestro país, durante cada temporada de lluvias escuchamos historias lamentables de deslaves, comunidades incomunicadas, casas que se inundan y cosechas que se pierden”, señaló.

Mencionó que tan solo en Puebla existen 133 municipios susceptibles de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos, siendo las regiones de la Sierra Norte y Sierra Nororiental las más afectadas.

Finalmente, recalcó que es fundamental que la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, emita un Plan de Prevención con lineamientos técnicos cuya finalidad sea disminuir el riesgo de contagios de Covid-19, en caso de existir alguna contingencia medioambiental.

“En estos momentos críticos, sociedad y gobierno debemos trabajar juntos en las labores preventivas —rutas de evacuación, preparación de albergues, protocolos de higiene y sana distancia— para estar en condiciones de proporcionar refugio seguro a aquellas familias que puedan resultar afectadas en esta temporada de huracanes”, finalizó.