Después de que gobernadores panistas reiterarán la creación de un nuevo pacto fiscal, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las contribuciones federales se entregan “puntualmente”, sin importar partido y atribuyó la discusión a lo electoral.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario declaró -a pregunta expresa- que no caería en “dimes y diretes” y resaltó que, a diferencia de antes, las participaciones se dan a los estados sin importar la postura del gobernador.

“Yo gobierno con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes. Existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos, (se entrega) puntualmente lo que por ley corresponde, sean del partido que sean, como no era antes en los gobiernos anteriores”, declaró.

López Obrador llamó a no mezclar temas partidistas con los de gobernanza, tras recordar que en los próximos comicios de 2021 se renovarán diputaciones y algunas gubernaturas, por lo qye señaló que hay personas que buscan “posicionamiento político”.

Por lo anterior, el presidente dijo que tiene que haber respeto y que no permitiría que se “menosprecie ni se ningunee” la investidura presidencial por conflictos a los que calificó como “politiqueros”.

En otro tema, respecto a las movilizaciones registradas en distintas ciudades del país en contra de su administración, López Obrador refirió que las personas ejercen su derecho constitucional de manifestarse e insistió en que es legítimo ser opositor del gobierno.

Declaró que “solo en las dictaduras” no se permite la libre expresión de ideas, por lo que asintió que tiene “mucha confianza del pueblo” y que las personas que difieren “hacen bien” en protestar.