Con Grupo Ottawa, México va por plan para asegurar comercio ante Covid

La secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, participó en la Reunión Virtual de ministros del Grupo Ottawa,donde se aprobó un plan frente al impacto del Covid-19 en el comercio, con acciones para los sectores agrícola, de comercio electrónico y de suministro de medicinas.

La propuesta será presentada ante los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), respecto a la cual los ministros buscan que tenga la capacidad de facilitar los flujos comerciales de bienes y servicios médicos ante situaciones críticas de salud.

Por lo tanto, consideraron fundamental identificar alternativas para estar mejor posicionados para enfrentar situaciones como la actual.

Durante la reunión se comentó la necesidad de contar, a la mayor brevedad posible, con un nuevo Director General de la OMC que pueda contribuir tanto a un exitoso proceso de reforma del organismo como a una productiva 12 Conferencia Ministerial de la OMC.

Al final de este encuentro virtual, se acordó emitir el Plan de Acción del Grupo de Ottawa para hacer frente a la crisis originada por el Covid-19, en el cual los ministros instruyen seis puntos de acción:

Transparencia. Asegurar la notificación de las medidas comerciales restrictivas impuestas en el marco del Covid-19 y poner fin a la mismas en el menor plazo posible. Apoyar el esfuerzo de la Secretaría sobre recopilación y diseminación de información relacionada con estas medidas Covid-19.

Agricultura. Monitorear el cumplimiento de declaraciones conjuntas sobre comercio agrícola previsible y abierto; poner fin a medidas de emergencia lo antes posible; y mejorar los flujos comerciales agrícolas, considerando las lecciones aprendidas durante esta crisis, con el fin de evitar que futuras crisis afecten el comercio, seguridad alimentaria y estabilidad de los mercados agrícolas.

Comercio Electrónico: Acelerar los trabajos de la Iniciativa Conjunta sobre Comercio Electrónico, incluyendo el contar con un texto consolidado a finales de este año.

Facilitación del Comercio. Promover la adopción de soluciones digitales encaminadas a asegurar un eficiente cruce de frontera de bienes esenciales en situaciones como el Covid-19.

Suministros médicos. Avanzar en el análisis para facilitar el comercio de suministros médicos con el fin de estar mejor posicionados para tratar con emergencias médicas y mantener funcionales las cadenas globales de dichos productos.

Mayor involucramiento con los distintos actores de la economía. Explorar la mejor manera de intensificar la colaboración con los distintos actores económicos para una mejor difusión y aprovechamiento de las políticas comerciales.