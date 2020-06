PC de San Andrés impide baile comunitario en Tonantzintla

Your browser does not support the video tag.

Tras una denuncia ciudadana, la dirección de Protección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula evitó que se llevara a cabo un baile comunitario en la Junta Auxiliar de Santa María Tonantzintla; por la convocatoria, permanecerá una unidad de la policía municipal para vigilar la zona.

Lo anterior atendiendo las recomendaciones de los gobiernos federal y estatal para prevenir contagios por el nuevo coronavirus, que señalan que están prohibidos los eventos públicos y conglomeraciones.

Por ello, personal de Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal acudieron con los dueños del lugar e hicieron de su conocimiento las restricciones existentes para la realización del evento.

Cabe mencionar que debido a la pandemia del Covid-19 quedan prohibidos los eventos multitudinarios, ya sea sociales, religiosos o deportivos, en tanto se mantenga la contingencia sanitaria.