Your browser does not support the video tag.

A pesar de que en Puebla se han colocado narcomantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno estatal aseguró que no existen células de Cárteles en el estado y únicamente son bandas locales, aunque son igual de peligrosas.

Lo anterior de acuerdo al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien durante su conferencia de prensa la mañana de este viernes, dijo que

“Yo quiero dejar precisado que para nosotros no existe un Cártel nacional de drogas operando en Puebla, existen grupos criminales, que por cierto, pueden ser tan violentos los grupos criminales locales, tan violentos, como los nacionales, no tienen diferencia”, detalló el morenista.

Bandas locales no pertenecen a Cárteles

Agregó que son “muchos los grupos criminales locales” que asumen nombres de Cárteles para “dar más miedo y terror”, al tiempo de sostener que ya cualquier banda se denomina parte del CJNG, como dijeron los vinculados por el linchamiento de dos hermanos en Ajalpan.

“En Puebla lo que sí hemos identificado es que la zona de Angelópolis y esa zona de enorme desarrollo urbanístico la tenían controlada una banda de narcomenudistas llamada ‘Los Sinaloa’, se autollamaban ‘Los Sinaloa’, casi la tenemos desintegrada, tenemos a su líder detenido y lesionado por cierto en su detención […] Pero no hay en Puebla la operación dominante de un Cártel, o la disputa en Puebla de Cárteles nacionales”, puntualizó.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la investigación de la reportera Anabel Hernández, quien publicó una carta que le envió Edgar Valdez Villareal “La Barbie”, narcotraficante miembro del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva e informante de la DEA y FBI, quien afirmó haber entregado sobornos a Facundo Rosas Rosas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, Barbosa Huerta dijo que su administración investigará los hechos.

Facundo Rosas rendía cuenta “a los de arriba”

“Anabel, la periodista, autora de libros, que se volvió especialista en temas de narcotráfico” precisó, además de señalar que se debe “tomar como una referencia” su investigación.

El gobernador comentó que Rosas Rosas es un ejemplo de la vinculación de la delincuencia con gobiernos anteriores de Puebla, aunque añadió que al final, tanto el extitular de la SSP con Moreno Valle, y muchos otros que han tenido nexos con el crimen organizado, “rinden cuentas a los de arriba”.

Y es que recordó que Rosas Rosas fue sorprendido vigilando un cargamento de huachicol mientras estaba en el cargo, lo que demuestra la impunidad que había en morenovallismo.

“Nosotros aquí haremos o propio, investigando todos esos hechos que da a conocer Anabel Hernández”, indicó, y agregó que no puede ser omiso.