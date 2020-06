Your browser does not support the video tag.

En lo que va de 2020, al menos 257 policías fueron asesinados en México, en promedio 1.47 uniformados ultimados diariamente, los estados con más víctimas registradas a la fecha han sido Guanajuato (44), Chihuahua (20) y Veracruz (19).

De acuerdo con la organización Causa en Común, las únicas entidades que no registran homicidios de policías hasta el 31 de mayo de este año son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala.

En el caso de Puebla van diez de estos homicidios, los casos se registraron en los municipios de Amozoc, Izúcar de Matamoros, Tulcingo del Valle, Cañada Morelos, Ajalpan, Tehuacán, Ahuatempan, Coxcatlán y Tochtepec.

Cabe mencionar que el más reciente hecho de violencia contra policías se dio contra siete uniformados de Colima que desaparecieron el 30 de mayo y luego fueron localizados sus cadáveres.