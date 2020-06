Your browser does not support the video tag.

Con 21 votos a favor y dos abstenciones, la Comuna de Puebla aprobó la creación de una cédula especializada en búsqueda de mujeres e infantes desaparecidos, que tendrá por objetivo iniciar la búsqueda de personas desaparecidas a partir de las primeras 24 horas.

La propuesta fue presenta en la sesión ordinaria de Cabildo, por las regidoras morenistas Carmen María Palma Benítez, Ana Laura Martínez Escobar y por Justino Espidio Camarillo, siendo la Martinez Escobar quien expuso que dicha iniciativa emana de la obligatoriedad del municipio por atender el fenómeno de violencia y la búsqueda de personas desaparecidos, ya que Puebla capital es uno de los 50 municipios del estado donde se implementó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Como parte del protocolo Alba, explicó que ante ante una desaparición, iniciará una primera fase donde participarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), operadores el 911 y de la Fiscalía general del Estado (FGE), con policías de proximidad, tras las primeras 24 horas de haberse iniciado el reporte de desaparición.

En la segunda, que corresponde de 24 a 72 horas, se efectuarán acciones de coordinación e investigación criminal, con los elementos de dichas dependencias, mientras que para la tercera fase, de 72 horas en adelante, continuarán las labores de localización.

Martínez Escobar comentó que la presidenta ejecutiva de dicha cédula será la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, el coordinador operativo el titular de Gobernación (Segom), René Sánchez Galindo, mientras que el titular de Protección Civil, Gustavo Ariza Salvarori, fungirá como coordinador de ejecución de búsqueda.

De igual forma, María de Lourdes Rosales Martínez, titular de la SSC, quedará como encargada de seguridad, en tanto que Silvia Jaime Hernández, directora del DIF, hará lo propio como coordinadora de atención.

Sobre las abstenciones, la regidora argumentó que la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género también debería integrar la cédula, toda vez que, resaltó, “no queda claro” porqué Sánchez Galindo debe presidirla; por su parte, el panista Enrique Guevara Montiel objetó que el Comité debería incluir a representantes de la sociedad civil, para que “al menos” pudieran participar con voz.

Investigación por ventiladores es «golpeteo»: Rivera

Por otra parte, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco expuso que los 15 millones 900 mil pesos que se habían presupuestado para los ventiladores, que recibieron en mal estado, no pueden ser destinados por el momento a otras participaciones, ya que se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Esto, debido a que regidores de oposición exigieron al órgano de revisión que investigara la adquisición de dichos aparatos, ya que percibían falta de transparencia e irregularidades en su adquisición, a lo cual, en Cabildo, la edil respondió este viernes que no podían ejercerse esos recursos “gracias a esa iniciativa golpista, mezquina, que utilizaron”.

Al respecto, la edil argumentó que dicha revisión fue un “golpeteo político” similar a los que ocurren a nivel federal, orquestado por los regidores, toda vez que se “está haciendo una revisión para ver hacia dónde vamos a orientar las programaciones”.

Con votación dividida, acuerdan dar apoyos a corredores turísticos

Durante la misma sesión, con 12 votos a favor, 11 en contra y una abstención, se aprobó que los regidores realicen una donación correspondiente a sus compensaciones anuales, para entregar mil 500 apoyos, de 3 mil 500 pesos, a comerciantes de corredores turísticos y callejones artísticos del Centro Histórico, en un plazo no mayor a 20 días.

Esto, ante la negativa de los regidores panistas, quienes argumentaron que no se les puede retirar una parte de sus salarios, pese a mostrarse a favor de apoyar a estos comerciantes, pues consideraron que gasto debe salir de las arcas municipales.

Al respecto, la priísta Silvia Guillermina Tanús Osorio mantuvo su abstención, argumentando que la propuesta carece de reglamentación, mientra señaló que se trata de un movimiento político, de cara a las elecciones del próximo año.

Los espacios que serían beneficiados son el Jardín de Analco, del Arte, La Fuga, Zona de los Sapos,así como los callejones del Carolino, de Variedades y John Lennon.