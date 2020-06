Puebla da a Conavim 2 informes con acciones implementadas por Alerta de Género

Your browser does not support the video tag.

El secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó han sido dos informes los que se han entregado a la Conavim, como parte de las acciones hechas por la alerta de género que se tiene en Puebla, aunque no precisó cuándo se tendrá a evaluación.

En rueda de prensa, el funcionario estatal explicó que primero se entregó un reporte en el último trimestre del año pasado de lo que se hizo como parte de las recomendaciones emitidas para Puebla, pero luego hubo otro complementario detallando las medidas que se reforzaron.

“Te informo que en tiempo y forma se entregó el informe a la Conavim y con base en que se han venido realizando más acciones, que tiene que ver con reforzar estas medidas por la alerta, a todo se le ha dado el seguimiento correspondiente. Ya se entregaron ambos informes”, reiteró.

Es necesario mencionar que en abril del año pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), más de 3 años después de ser solicitada, se activó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 50 municipios de Puebla, entre ellos la capital, por lo que a partir de esa fecha se dieron seis meses para el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno estatal para disminuir la violencia contra mujeres.

Puebla recibió 2.1 mdp para acciones de AVGM

En octubre pasado el otrora titular de la Segob, Fernando Manzanilla Prieto, comentó que la falta de presupuesto fue lo que generó que no se cumpliera al 100 por ciento con las 159 acciones, pues no se pudieron poner en marcha algunos programas.

Y es que, en enero pasado, durante su comparecencia como parte de la glosa del informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, Méndez Márquez tras asumir el cargo que dejó Manzanilla Prieto, dio a conocer que el gobierno estatal sólo recibió durante el año pasado 2 millones 151 mil pesos para usarlos como parte de la alerta.