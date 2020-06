Cantando “Cielito Lindo”, artistas poblanos piden apoyo por Covid

Your browser does not support the video tag.

Cantando “Cielito Lindo”, músicos y artistas poblanos se congregaron afuera de Casa Aguayo, sede la oficina del gobernador, para pedir fuentes de empleo y apoyo económico, pues señalaron que el cierre de negocios por la pandemia de Covid-19 los dejó sin ingresos.

Con pancartas y globos color rojo, marcharon sobre el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a dicho recinto, a la altura de la 14 Oriente, donde hicieron un mitin para plantear sus demandas.

“La gente se pregunta: y esos quiénes son. Artistas poblanos queremos solución”, fue de las consignas que lanzaron. Asimismo, algunos se pusieron a bailar y a cantar.

De acuerdo con los manifestantes, no piden que les regalen dinero, sino que les den opciones para trabajar, pues su economía se ha visto afectada tras más dos meses de clausura de espacios públicos y establecimientos.

Antifascistas exigen justicia por represión policíaca

En otra marcha, un grupo de jóvenes identificados como antifascistas marcó desde el cruce de la 14 Oriente con bulevar 5 de Mayo hasta la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por los casos de violencia policiaca, como el del asesinato de Giovanni López en Jalisco.

En su camino, fueron lanzando consignas contra las corporaciones policiacas, así como pintando en paredes consignas, el símbolo del anarquismo y el acrónimo “Antifas”, que caracteriza a este movimiento internacional.

A la altura de la 25 Oriente, un ciudadano les reclamó por qué pintaban un establecimiento privado, a lo que ellos respondieron que era una manifestación.

También pintaron consignas en las paredes de la FGE, como “Libertad a Susana”, en referencia a abogada laborar Susana Prieto Terrazas, detenida en Tamaulipas.