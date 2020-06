Tormentas Amanda y Cristobal causan lluvias extraordinarias en 7 estados

Your browser does not support the video tag.

Del 28 de mayo al 6 de junio, los ciclones tropicales Amanda y Cristobal originaron 883.8 litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia en Ocotepec y 784.6 l/m2 en Sayula, ambas en Chiapas, así como 760.0 l/m2 en Xpujil, Campeche, lo que representa 4.9, 6.3 y 9.7 veces más, respecto a mayo de años pasados.

En tanto, del 30 de mayo al 7 de junio de 2020, provocaron un temporal de nueve días con lluvias de torrenciales a extraordinarias en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de un comunicado, donde explicó que dichas precipitaciones extraordinarias se deben a la amplia circulación de dichos sistemas, su desplazamiento lento, el tiempo que permanecieron en tierra y su cercanía al territorio nacional.

Refirió que el origen de Amanda se remonta a la tarde del 30 de mayo en el Océano Pacífico, al sur-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre México y Guatemala, con la formación de la Depresión Tropical Dos-E.

Del 30 al 31 de mayo, Amanda ocasionó lluvias acumuladas de 289.0 l/m2 en Campeche; 332.0 l/m2 en Chiapas; 196.5 l/m2 en Quintana Roo; 305.4 l/m2 en Tabasco; 157.4 l/m2 en Veracruz, y 168.7 l/m2 en Yucatán.

Los remanentes de Amanda recorrieron Guatemala y Campeche para salir al Golfo de México, donde encontró condiciones para fortalecerse y formar, la tarde del 1 de junio, la Depresión Tropical Tres.

La mañana del 2 de junio, el sistema se ubicó sobre la Bahía de Campeche y se intensificó a la tormenta tropical Cristobal. Su centro ingresó a tierra la mañana del 3 de junio, cerca de la localidad de Atasta, en el municipio de Carmen, Campeche.

El 4 de junio, Cristobal se debilitó a depresión tropical en tierra, sobre el norte de Guatemala, donde recurvó su trayectoria hacia el norte. Al día siguiente, se intensificó nuevamente a tormenta tropical en tierra, sobre Yucatán, manteniendo su desplazamiento hacia el norte y saliendo nuevamente al Golfo de México esa misma tarde.

Del 6 al 8 de junio mantuvo su desplazamiento hacia el norte, con trayectoria a Luisiana, Estados Unidos de América, donde ingresó a tierra, y finalmente se degradó a baja presión remante.

Los acumulados de lluvia que dejó Cristobal del 1 al 7 de junio fueron: 887.5 l/m2 en Campeche; 890.2 l/m2 en Chiapas; 371.8 l/m2 en Oaxaca; 505.9 l/m2 en Quintana Roo; 439.1 l/m2 en Tabasco; 792.6 l/m2 en Veracruz, y 848.8 l/m2 en Yucatán.