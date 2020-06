Muere ciclista tras ser impactado por policía de San Pedro en moto

Your browser does not support the video tag.

Un ciclista de aproximadamente 55 años perdió la vida luego de que al viajar sobre la 12 Poniente y 7 Norte, en San Pedro Cholula, un policía municipal a bordo de una motocicleta lo impactara.

La mañana de este jueves el ahora occiso fue impactado por una monopatrulla a la altura de la carretera federal con sentido a Huejotzingo, aunque hasta el momento se desconoce quién tuvo la culpa.

El ciclista salió proyectado y se impactó contra el suelo, lo que le provocó la muerte, mientras que el uniformado resultó con algunas heridas, aunque su moto sufrió más daños, pues se deslizó por al menos 10 metros hasta estrellarse contra una barda.

Tras ser atendido por paramédicos, el policía municipal rindió su declaración en la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que peritos realizaron las diligencias del levantamiento del cadáver.