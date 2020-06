Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que ahora los jóvenes de 15 a 17 años podrán abrir una cuenta bancaría, la cual será únicamente para recibir el apoyo brindado por parte de las becas Benito Juárez, un salario o el pago de bienes y servicios.

Durante la conferencia matutina de este jueves, titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, detalló que estas cuentas se dividirán en dos categorías, las de estudiantes de educación media superior que reciben una beca de la Federación y de los jóvenes que laboran y perciben un salario.

Asimismo, no podrán contratar prestamos, se limitarán a recibir 18 mil pesos al mes, únicamente por transferencia electrónica ya sea su sueldo o de programas sociales, además de que el padre o tutor podrá consultar los movimientos bancarios de la cuenta.

Por su parte, la coordinadora nacional del Programa de Becas Benito Juárez, Leticia Ánimas Vargas, refirió que, en el caso de las cuentas que se abrirán para jóvenes becados, no tendrán comisiones, además de que se priorizarán las transacciones digitales y la banca móvil.

En este sentido, Ánimas Vargas resaltó que hay 3 millones 927 mil 625 beneficiarios de las Becas del Bienestar, de los cuales 2.34 millones son menores de edad, mientras que el secretario de Hacienda dijo que hay 1.3 millones de jóvenes trabajadores entre 15 a 17 años que serán beneficiados.

La creación de estas cuentas es posible gracias a una iniciativa que impulsó la SHCP en el Congreso, indicó Herrera Gutiérrez, quien dijo que los órganos financieros de México terminan las regulaciones correspondientes.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que ahora los apoyos se entregarán directamente “sin moches”, a lo que expresó que esta reforma es “una muy buena noticia”.

Editado por David Celestino