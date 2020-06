Apoyarán a menores con canastas y tarjetas alimentarias ante Covid

Your browser does not support the video tag.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif), coordinados con estados y empresas, lanzaron “Alimentos Saludables para cada Niño”, campaña para entregar canastas y tarjetas alimentarias a menores vulnerables ante el Covid.

De acuerdo con un comunicado del Sndif, la titular del Sndif, María del Rocío García Pérez, indicó que la meta es asegurar el aporte básico nutricional de familias vulnerables, mediante la entrega de hasta 80 mil canastas alimentarias y tarjetas de alimentos, cada una equivalente a 590 pesos mensuales.

La iniciativa “Alimentos Saludables para cada Niño” llegará, en principio, a los municipios de Tijuana y Mexicali, en Baja California; Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Benito Juárez, en Quintana Roo y Centro, en Tabasco, debido a que dichas entidades presentan elevados índices de vulnerabilidad a consecuencia de la contingencia por COVID-19.

Para asegurar el aporte nutricional de los alimentos que se entregarán, a partir del próximo 16 de junio, las canastas contendrán: aceite vegetal, arroz, atún en agua y aceite, avena en hojuela, ensalada de verduras, puré de tomate, chícharos, frijol, lentejas, harina de maíz, leche deslactosada y huevo, además de cloro y jabón anti bacterial.

En tanto, las tarjetas sólo podrán ser canjeadas por alimentos saludables como frutas, verduras, leguminosas, lácteos, carnes, cereales y oleaginosas, así como artículos de higiene y estarán bloqueadas para comprar dulces y azúcares, galletas, cereales y panadería, algunos lácteos, embutidos, bebidas azucaradas y alcohólicas.

García Pérez aseguró que se aplicará un protocolo de medidas sanitarias para prevenir contagios en la entrega y almacenamiento de canastas alimentarias.

Además, la campaña se realizará bajo las más estrictas normas de transparencia y rendición de cuentas, a través del registro puntual de datos del estado, municipio, CURP de las y los beneficiarios, número y edades de hijas e hijos, afectación nutricional por la contingencia e información educativa.

Campaña de difusión sobre alimentación nutritiva

Según el DIF nacional, en México, 20 por ciento de los hogares padece carencia alimentaria (Coneval 2018); la desnutrición crónica afecta a casi 15 por ciento de niñas y niños menores de 5 años (en localidades con menos de 100 mil habitantes) y más de 35 por ciento+ de su niñez tiene sobrepeso y obesidad (Ensanut, 2018).

Por ello, el Covid-19 constituye una amenaza para su salud y nutrición, particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes cuyas familias han visto disminuidos sus ingresos. “Alimentos Saludables para cada Niño” contempla, además mensajes sobre alimentación saludable en redes sociales, spots y cápsulas en radio y televisión, y materiales educativos impresos.

La contribución del sector privado a esta iniciativa es fundamental, por lo que la Unicef ofrece un mecanismo para que las empresas puedan sumarse fácilmente donando en www.unicef.org.mx/Alimentos o llamando al 800 841 8888. Hasta ahora, esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de Fundación Chedraui, Fundación Internacional de la Comunidad, Fundación Gentera, Fundación Liomont y Novo Nordisk, entre otras empresas.

El sector privado, fundaciones, empresas y público en general pueden unirse a “Alimentos saludables para cada niño”, donando en www.unicef.org.mx/Alimentos o llamando al 800 841 8888. Contacto con fundaciones: Teresa Alamillo, talamillo@unicef.org. Contacto con empresas: Erick Rodríguez, erirodriguez@unicef.org.