Vecinos de Chilac, en alerta por casos de dengue y “escasa” fumigación

Además de la pandemia de Covid-19, a vecinos de San Gabriel Chilac los mantiene en alerta la aparición de casos de dengue, que coinciden con la temporada de lluvias, y la escasa fumigación en casas y espacios públicos, por parte del ayuntamiento, contra el mosquito que lo transmite.

En entrevista con Ángulo 7, dos habitantes, quienes pidieron ser identificadas como Lourdes y Elizabeth, señalaron que este 2020 el operativo contra dicho insecto inició tarde y no ha llegado a todos los ramales de la cabecera municipal.

Refirieron que, el pasado 4 de junio, el ayuntamiento dio a conocer el “inicio de los trabajos contra el mosquito transmisor” del virus que causa la enfermedad (cuyo nombre científico es Aedes aegypti).

Tras una semana, siguen sin llegar los fumigadores a sus ramales para rociar abate en los hogares, calles y parques, como era costumbre en años anteriores, pese a que las lluvias son casi diarias y aumenta incubación del mosquito en todo depósito de agua.

En contraste, advirtieron que los casos de dengue comenzaron a aparecer esta semana. Elizabeth refirió que en su ramal, el 16, conoce al menos dos casos de vecinos contagiados con el virus del dengue.

Por su parte, Lucía hizo llegar a este medio el diagnóstico confirmatorio de dengue que le dieron a su hijo en Tehuacán, a quien tuvo que llevar a un laboratorio en la ciudad Tehuacán, ubicada a 20 minutos en autos.

Recordaron que, por estar en la zona sur del estado y cerca de Oaxaca, Chilac se encuentra es una zona donde es alto el riesgo de que se desaten brotes de dengue.

Municipio sólo les dice que fumigación “llegará”

Aunque han reportado esta situación a la Comuna, a través de sus redes sociales, sólo le han respondido que el operativo llegará en próximos días y le dan las recomendaciones habituales, como evitar que agua de lluvia se acumule en sus casas.

En la cuenta de Facebook del ayuntamiento, se pueden ver los comentarios con quejas de vecinos, debido a la falta de fumigación en sus casa, en cada publicación donde se habla de los operativos.

Lucía consideró que la alcaldesa, Maricela Martínez Rodríguez, es indiferente respecto a lo que podría ser un nuevo brote de dengue, “como lo ha sido con el tema de las medidas para evitar el Covid”.

Señaló que el ayuntamiento sólo actúa cuando hay un llamado de atención de parte del gobierno del estado, por lo que pidieron que se tome en cuenta la preocupación de los vecinos y “se presione al ayuntamiento para que se ponga a trabajar”.