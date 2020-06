Your browser does not support the video tag.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entró al top 100 de las mejores universidades del mundo del ranking de QS World University; también, se posicionó como la segunda mejor universidad de Latinoamérica.

Este conteo, que evaluó a 5 mil 500 universidades de todo el mundo, valoró, entre otros rubros, la reputación académica, donde la UNAM obtuvo un puntaje de 93.3 de 100 luego de un sondeo a 94 mil académicos investigadores.

La UNAM escaló del lugar 103, obtenido el año pasado, por lo que se posiciona como la segunda mejor universidad de América Latina, después de la Universidad de Buenos Aires, que ocupó el lugar 66.

El primer lugar del ranking lo ocupó el Massachusetts Institute of Technology (MIT), seguido de la Universidad de Stanford y en tercer lugar la de Harvard, todos institutos de Estados Unidos.

Fuente: Sopitas

Editado por David Celestino