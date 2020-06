Your browser does not support the video tag.

El padre de la niña agredida en Huejotzingo acusó que la Comuna no ha dado apoyo psicológico al que se comprometió, siendo que la menor ha padecido dificultad para salir de casa; además, el MP de Cuautlancingo, señalado de liberar a agresor, no ha dado avances.

Aunque brindaron apoyo médico, el ayuntamiento de Huejotzingo aún no ha dado la ayuda psicológica acordada a la menor que fue agredida por un hombre, quien presuntamente dio dinero al MP de Cuautlancingo para su liberación; familiares aseguran que “la ven temerosa” de salir.

Así lo indicó el padre de la menor, Juan Antonio Solís Rio, quien –en entrevista para Ángulo 7- destacó que no han recibido ningún llamado de la Comuna, sobre la atención psicológica a la menor de 11 años, que el mismo ayuntamiento se comprometió a dar, como parte de un acuerdo luego de la manifestación de vecinos por la agresión de la niña el pasado 2 de junio para exigir justica contra el ataque que sufrió el 31 de mayo.

Preciso que su hija debió recibir terapia desde aquel día de la protesta, ya que la menor ha presentado secuelas que se manifiestan en la dificultad para salir a la calle y comunicarse.

“A mi hija la veo temerosa. Se la pasa encerrada en su cuarto. Cuando llegan sus amiguitas, se encierran en su cuarto a distraerse un poco. Para salir, la noto un poco tímida, no la noto como era antes. Mi hija era alegre, conversaba mucho. Llego a la casa, sale, me recibe, y se encierra en su cuarto”, comentó.

No obstante, reconoció que el ayuntamiento sí ha cumplido con el apoyo médico tanto para su hija, su esposa y él, pues también fueron lesionados por el agresor, al igual que les han dado el acompañamiento jurídico a su denuncia, la cual fue ratificada con base en radiografías y notas médicas, donde se comprobaron lesiones de esguince cervical y de costilla en la menor, lo que, aseguró, contrasta con los dictámenes anteriores, donde se dijo que “no tenía” lesiones.

En cambio, indicó que el C5 de Cuautlancingo, donde se llevó a cabo la denuncia, no les ha dado información sobre el proceso, pese a que quedaron en informarle sobre el citatorio que mandarían al agresor, el pasado 5 de junio.

“El Ministerio Público del C5 no se ha comunicado con nosotros, no nos ha hecho saber nada, estamos a ciegas. No tenemos ningún documento”, expresó.

¿Cuánto para que me suelten?, preguntó agresor

Solís Rio relató que la agresión ocurrió el 31 de mayo, alrededor de las 20:30 horas, cuando su hija jugaban en un pequeño parque a 50 metros de su vivienda, en el fraccionamiento Valle de San Miguel; la menor estaba en un juego giratorio cuando, por el movimiento, otra niña resulto ligeramente lesionada, quien fue corriendo hacia una vivienda para decirle a su padre, quien posteriormente fue identificado como Félix Manuel “N”, quien aparentemente estaba de visita.

Mencionó que fue entonces cuando el señalado acudió al área y arrojó a la niña al suelo, “dándole patadas”; Solís Rio aseguró que su esposa le gritó para que interviniera y que, al increpar a Felix, éste le contestó que sí había golpeado a su hija, tras lo cual se le fue a los golpes con el supuesto apoyo de otras dos personas; su pareja, madre de la menor, al intentar separarlos, también resultó lesionada.

Señalo que al llegar la patrulla, el agresor les preguntó a los oficiales “cuánto querían para que lo soltaran”, por lo que señaló que al arribar al ayuntamiento, el jurídico de la Comuna, Mauricio Vidal Olivares, atendió primero a la familia del agresor, sin “meterlo” a los separos.

Además de resaltar un comportamiento frio y desinteresado de dicho servidor, precisó que lo siguiente fue acudir al C5 de Cuautlancingo para levantar la denuncia, a donde llegaron en una patrulla municipal en la que también iba el agresor; resaltó que al llegar, el jurídico entró inmediatamente a las instalaciones para dialogar con los agentes, negándole el acceso por unos minutos.

Realizan examen médico “incompleto” a menor

Abundó en que para continuar con la denuncia, acudieron a una clínica a realizarse exámenes médicos para comprobar las lesiones, en patrullas de Huejotzingo, siendo que en una de ellas subieron al agresor junto a la menor, hecho que los padres, posteriormente, acusaron en una fotografía que se popularizó en redes sociales, y que dio pie a la manifestación.

Subrayó que en el lugar, su hija fue colocada en una pared y que la doctora solo hizo una revisión superficial desde su escritorio, sin acercarse a la niña, un dictamen que, comentó, favoreció a que los agentes del Ministerio Público (MP) determinaran que el agresor saldría en libertad ya que “no habían” lesiones.

El padre indicó que horas después le realizaron un examen médico en las instalaciones, tras lo cual, aseguró que el médico encargado le comunicó a los agentes que sí habían elementos para “detener” al sujeto; no obstante, aseveró que a las tres horas le informaron que eran “lesiones menores”, por lo cual supuestamente no podía proceder la denuncia; precisó que ante su molestia, los agentes le dijeron que el médico “se había equivocado” en su valoración.

Por lo anterior, Solís Rio manifestó su temor a que la situación quede olvidada y que el ayuntamiento de Huejotzingo no cumpla con sus compromisos, al igual que la Fiscalía General del Estado (FGE) no de resolución a su denuncia.

Exigió que además de cumplir con lo establecido, se finquen responsabilidades contra los funcionarios del MP que incurrieron en irregularidades.