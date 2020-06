Desabasto en Issstep expone a pacientes a contagios de Covid, acusan

Your browser does not support the video tag.

Derechohabientes del Issstep señalaron que el desabasto de medicamentos para cáncer y otras enfermedades se debe, en parte, a que dan preferencia a un solo proveedor, además, no les informan por teléfono cuando llega, sino que tienen que ir a preguntar, exponiéndose al Covid.

Uno de los afectados, que prefirió mantener su nombre bajo anonimato, indicó a Ángulo 7 que la escasez, además de ser provocada por un desabasto nacional, se debe a que el instituto solo mantiene relación con un proveedor, mismo que se retrasa constantemente, debido a que les da un precio más económico, por lo que dejan fuera a aquellos distribuidores que podrían garantizar el suministro.

Esto, pues indicó que tuvo acceso a la lista de solicitudes de medicamento, en las cuales figuraba que el tratamiento para el cáncer costaba alrededor de 18 mil pesos, pero que la empresa a cargo lo da en 9 mil, por lo que destacó que el problema es que “nunca llega en tiempo y forma”.

Expuso que, en su caso, le retrasan durante semanas las medicinas, situación delicada debido a que los oncólogos hacen énfasis en la importancia de recibir el tratamiento en el tiempo asignado, ya que, de otra forma, la enfermedad se sigue esparciendo, aumentando su tamaño, en lugar de disminuir.

Por ello, subrayó que ha tenido que acudir todos los días al Issstep de San Baltazar Campeche a solicitar el medicamento, exponiéndose así a un posible contagio de Covid-19, debido a que no les notifican cuándo surtirán, habiendo casos en que, al preguntar, les dicen “ayer hubo pero se acabó”, pese a que el instituto está obligado a informar por teléfono.

“Te dejan pensando si llegaron pocas unidades, si solo llamaron a los primeros en la lista, o si llamaron a sus conocidos; incluso, si es mentira o si nunca llegó”, comentó.

Aseveró que en respuesta, el personal de farmacia le han dicho que hable con el médico para que le prescriban otro tipo de medicamento, ante lo cual, precisó que este miércoles la doctora le comentó que no es recomendable hacerlo, ya que cada tratamiento es específico, por lo que consideró que se trata de un conflicto administrativo, ya que los médicos tienen “la buena fe” de ayudar.

Pacientes y familiares, en riesgo de Covid por ir a preguntar

Comentó que esta situación no hace sino exponer a los pacientes y a sus familiares ante un posible contagio, ya que, mencionó, tan solo el pasado martes había tres personas de la tercera edad, una de ellas hipertensa y dos diabéticos, peleando por su medicina.

“Se supone que está todo aislado pero aún así es un riesgo que estén haciendo ir a los pacientes vulnerables a Covid: diabéticos, hipertensos, oncológicos, para presionar que se consiga su medicamento, cuando tendría que estar siempre disponible”, expresó.

De igual forma, aseguró que su situación no es particular, ya que hay otros que han esperado hasta un mes para recibir su tratamiento, por lo que subrayó el caso de un derechohabiente, cuya insulina no ha sido dada desde enero.

Cabe resaltar que en la cuenta de Twitter del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla (Issstep), destacan mensajes de diversos usuarios, quienes reclaman el medicamento para sus familiares, mostrándose incrédulos sobre el abasto de medicamentos que la institución garantizó el pasado 7 de junio.

“Lo creeré cuando me surtan las recetas completas. Ahora ya ni puede uno hablar. Supuestamente ellos lo harán, y estoy esperando su llamada desde el 26 de mayo. Obvio que no ocurrirá. Son dos medicamentos que me faltaron, un mes los dan y el otro no”, escribió un usuario.

Es importante señalar que una situación similar han padecido familiares del Hospital General de Cholula, pues el personal médico les ha pedido pagar insumos básicos de salud, debido a que el nosocomio carecía de ellos; asimismo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta había aseverado el 7 de abril que se revisaría la situación, aunque reconoció que había escasez nacional.