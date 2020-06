Your browser does not support the video tag.

Luego de que derechohabientes con cáncer exigieran al Issstep abasto de medicamentos oncológicos para continuar su tratamiento, el órgano de salud informó que el proveedor encargado surtirá las medicinas “lo antes posible”.

En un comunicado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Issstep) informó que, tras una reunión con la empresa proveedora de fármacos Darovi, se acordó reorganizar el servicio de abasto y surtirlos medicamentos que -según se acusó- faltaban; aunque no se especificó una fecha exacta.

Asimismo, el instituto dijo que se instaurará un sistema de supervisión para verificar el surtimiento de las 24 farmacias y nueve botiquines del Issstep, mientras que mediante un sistema de semaforización se preverá el posible desabasto de medicinas.

El órgano de salud recalcó que, a causa de la pandemia de Covid-19, se buscará gestionar los medicamentos que hayan sido declarados como “desabasto nacional”, mientras que se procurará a los pacientes con enfermedades crónico degenerativas, al ser los de mayor riesgo.

Editado por David Celestino