Antorcha sanitiza espacios públicos y casas en localidad de Cohetzala

Integrantes de los plenos de Antorcha realizaron la sanitización en espacios públicos y casas habitación de la localidad de El Platanar, perteneciente al municipio de Cohetzala, “con el fin de impedir que la pandemia de Covid-19” se propague entre los pobladores.

Los insumos para realizar la actividad fueron proporcionados por Eleusis Córdova Morán, dirigente del Movimiento Antorchista en la región cañera y actual diputado federal.

“Gracias por habernos tomado en cuenta y que ustedes se preocupen por todos nosotros sin ver partidos o religiones, nos sentimos tomados en cuenta y ojalá no dejen de hacer estas actividades”, mencionó Alejandro Cantorán Cantorán, vecino de dicha comunidad.

Asimismo, Friné Rivera San Juan, líder en esta zona, destacó que en el Movimiento Antorchista en Izúcar de Matamoros, “los pobres tenemos la gran tarea de organizar a los más pobres”, por lo que pidió a los vecinos de El Platanar que “se organicen en Antorcha”.