Segob y Federación repatrian a poblanos y restos de fallecidos en EU

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla informó que, en coordinación con la Federación, ha logrado repatriar a 154 poblanos en Estados Unidos, así como los restos de 254 que perdieron la vida por Covid-19, mientras brinda apoyos a los conciudadanos.

En un comunicado, el titular de la Segob, David Méndez Márquez, informó de una reunión -vía remota- con cónsules de México en Estados Unidos en la que se dio a conocer que por medio del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) se apoya a los poblanos en el extranjero, especialmente en la Unión Americana.

En el contexto de la pandemia, el secretario de Gobernación agradeció la donación de 200 despensas por parte del Consulado General de México en Nueva York, las cuales serán entregadas por el IPAM en las oficinas del gobierno en la entidad estadounidense

En este sentido, resaltó que el gobierno de Puebla apoyó el año pasado a 122 poblanos que retornaron, para iniciar un negocio propio, mientras que a 105 se les orientó para certificar competencias laborales aprendidas en el extranjero y a 3 mil 788 conciudadanos se les gestionaron documentos oficiales, de identidad y escolares.

También, destacó el financiamiento del viaje desde la frontera a 154 poblanos que fueron deportados o regresaron voluntariamente al país, así como la repatriación de los restos de 257 poblanos que perdieron la vida por el Covid-19.

Editado por David Celestino