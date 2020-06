Your browser does not support the video tag.

Banca: de videntes y utilidades // Recado al facineroso de Jalisco

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que en sus análisis recurrentes, los videntes que trabajan al servicio de la banca que opera en el país han sido catastrofistas sobre el futuro mediato e inmediato de la economía nacional y algunos de ellos incluso han estimado que la caída del producto interno bruto superaría 10 por ciento en este pandémico año. Cierto: el horno no está para bollos, pero las diferencias entre las proyecciones de cada uno de esos adivinos –que son muchos– en ocasiones resultan abismales entre sí.

Nadie duda de que el balance económico de 2020 no será agradable, pero donde no hay duda es que el negocio de las trasnacionales bancarias instaladas en México –que del país han hecho su paraíso– se mantendrá boyante.

Con crisis o sin ella, a lo largo de las últimas dos décadas, cuando menos, las utilidades netas (libres de polvo y paja) de la banca que opera en el país han crecido como la espuma, y aún en años muy complicados su caja registradora no ha dejado de tintinar.

Por ejemplo, del año 2000 al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto las utilidades netas acumuladas por la banca sumaron más de un billón 300 mil millones de pesos (más de la mitad concentrada en BBVA-Bancomer y Citibanamex), y en el transcurso del gobierno de la 4T (2019 y el primer cuatrimestre de 2020) rebasaron 200 mil millones de pesos. Ello, mientras los mexicanos no dejan de pagar por los destrozos del Fobaproa.

Lo anterior viene a colación porque ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) divulgó su reporte financiero de la banca privada, correspondiente al cierre del primer cuatrimestre de 2020, en el que subraya que en ese periodo sus ganancias netas acumularon 39 mil millones de pesos, 29.1 por ciento menos respecto de igual periodo de 2019. Nada mal para una economía en picada, como recurrentemente lo pronostican sus videntes.

Alfaro y “un nuevo Ayotzinapa”

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que en busca de alguna argumentación medianamente esgrimible para retomar voz pública luego de lo sucedido durante tres días de protestas en Guadalajara, sobre todo ante la cuasipinochetista acción de elementos de la Fiscalía General de Jalisco contra decenas de jóvenes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo a Televisa Guadalajara que gracias a la rápida actuación de esa misma fiscalía se había evitado el pasado viernes “un nuevo Ayotzinapa”.

La peregrina formulación de Alfaro pretende adjudicar al crimen organizado una capacidad de mando que le rebasaría a él y al personaje que durante largos años y en administraciones de diversos partidos (PAN, PRI y, ahora, MC) ha ocupado cargos públicos relevantes, sobre todo en materia de procuración de justicia y mando sobre policías, el actual fiscal Gerardo Octavio Solís.

El caso Ayotzinapa, es decir, la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, se construyó desde el poder: el presidente municipal y sus policías, la acción abierta de grupos del crimen organizado que tenían controlado a los mandos políticos locales, la complicidad de fuerzas federales (civiles y militares) y la posterior protección y encubrimiento del máximo poder nacional (Enrique Peña Nieto, entonces habitante de Los Pinos, y su pinocho designado, Jesús Murillo Karam).

Si en Guadalajara estuvo a punto de suceder “otro Ayotzinapa”, la responsabilidad estaría en el propio poder jalisciense, en los mandos políticos y operativos de los cuerpos policiacos agresores y secuestradores que habrían estado encaminados a asesinar y desaparecer a cuando menos una veintena de jóvenes que habían salido a protestar el pasado viernes por la detención, un día atrás, de otros jóvenes a su vez en protesta por la ejecución policiaca de Giovanni López, un albañil residente en Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por otra parte, con esa mala tentativa de coartada, Alfaro acepta algo escalofriante: la operación virtualmente autónoma de policías estatales constitutivos de escuadrones de la muerte que son capaces de detener, golpear, secuestrar y amagar con terribles desenlaces a ciudadanos en general y, en particular, a jóvenes. Varios de los testimonios dados por personas detenidas y temporalmente desaparecidas entre el viernes y el sábado dijeron que los policías los amenazaron con matarlos, destazarlos y desaparecer sus restos o, abiertamente, entregarlos a grupos de narcotraficantes para que se encargaran de esas mismas tareas de exterminio.

AMLO se radicaliza: ‘O conmigo o contra mí’

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que justo a las puertas de la mayor crisis que haya vivido el país en su historia reciente, en la fase más peligrosa de la pandemia y en medio de un ambiente de tensión social y política, el discurso del presidente López Obrador pasó de la polarización y el contraste de las ideas y las diferencias, al llamado a la división franca y abierta de los mexicanos. En la nueva dialéctica radical del lopezobradorismo solo hay lugar para dos tipos de mexicanos: los que están a favor de su cuarta transformación, a los que identifica como “liberales” y los que se opongan a ella, a los que considera “conservadores”, clasificación en la que incluye también a todos aquellos que critiquen, disientan o cuestionen las decisiones y acciones de su Gobierno.

“Es tiempo de definiciones, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay para dónde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”, dijo el Presidente el pasado fin de semana desde Veracruz, en un mensaje que radicaliza a su Gobierno y lo aleja definitivamente del “movimiento amplio, plural e incluyente”, que propuso a los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las elecciones de 2018, para apostar ahora por un movimiento radical y de incondicionales que apoyen ciegamente y sin cuestionamientos su visión de transformación del país.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Ni le busquen. Sin rodeos, Carlos Alberto Puente Salas, dirigente nacional del Partido Verde, confirmó que el instituto político está listo para acompañar la candidatura de David Monreal Ávila al gobierno de Zacatecas. “En el Verde estamos preparados para ir solos en los cuatro distritos federales, en los 18 distritos electorales, en Zacatecas, en las 58 alcaldías y al gobierno del estado. Zacatecas necesita respaldo, Zacatecas necesita un empuje que se encuentra en un cuadro como David Monreal, en alguien que tenga esa cercanía, como él la tiene y todos debemos entender cuál es nuestro momento, y hoy creo que es el momento del compañero Monreal”, precisó Puente Salas. No es tan difícil de leerse: David Monreal Ávila encabeza las encuestas y, aun así, en Morena deshojan la margarita y dudan de si ir en alianza o no. El hombre va en caballo de hacienda.

2. La verdad siempre sale a flote. Zoé Robledo, director del IMSS, quien se encuentra en aislamiento domiciliario al resultar positivo a covid-19, aseveró que en ningún momento ha favorecido a ninguna empresa o caído en un conflicto de interés, y no sólo eso, exigió que se presenten pruebas y denuncias formales de las acusaciones en torno a un presunto otorgamiento de contratos a consorcios familiares. Aseguró: “No hay ningún contrato del Seguro Social a ninguna empresa de algún familiar mío. Eso es completamente falso. Decirles que eso es falso. Primero, desde que me dedico al servicio público, no estoy vinculado con ninguna empresa. El único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, que en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mucho menos caído en un conflicto de interés”. Qué fácil es desprestigiar en redes sociales.

3. Reaparecido. Luego del anuncio presidencial de su candidatura a la Organización Mundial de Comercio, el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, afirmó que el principal reto que tiene el organismo internacional es recomponer las relaciones comerciales a nivel mundial. Agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador la nominación. También agradeció el respaldo de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Graciela Márquez. El funcionario señaló que México tiene un compromiso histórico con el multilateralismo, con la OMC y con el comercio abierto. Y Seade lo tiene con el país y con quienes le favorecieron.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que las cifras de terror no solo tienen que ver con muertes y contagios por coronavirus: el número de emergencias 911 registró en marzo un máximo histórico de 20 mil llamadas por violencia contra las mujeres, 20 mil, a causa del confinamiento, de acuerdo con el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza, expuestas en un encuentro a distancia con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva encabezado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. El funcionario reveló que las llamadas de auxilio han aumentado año con año desde 2016 hasta la fecha. Inadmisible.

Que no pudo caer en peor momento la ola de infecciones en el IMSS y se teme que pueda haber más contagios entre directivos con papeles estratégicos además del director general, Zoé Robledo, quien estuvo en contacto cercano con Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas; Luisa Obrador Garrido, coordinadora de asesores, y José de Jesús Arriaga Dávila, jefe de Prestaciones Médicas, los tres clave en la organización hospitalaria ante la emergencia y ya sometidos a pruebas para determinar si también se infectaron.

