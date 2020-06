Your browser does not support the video tag.

Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo

Fredric Jameson

A todas y todos los defensores de la vida, la tierra, el territorio, el agua. A los y las guardianas y guardianes de la Tonanazin Tlalli, donde quiera que estén.

Gerardo Pérez Muñoz

El pasado 5 de Junio se conmemoró el Día Internacional del Medio Ambiente como cada año desde 1974. Tanto a nivel nacional como estatal, pasó con más pena que gloria y muchos menos se diga a nivel de los municipios. Al igual que cada año, hay un tema en específico que acompaña la conmemoración con la intención de analizar y reflexionar, el tema del presente de este año fue sobre la biodiversidad.

A nivel mundial, cada año, entre siete y ocho millones de personas mueren de forma prematura debido a la mala calidad del aire, afectando al 90% de la población mundial y cobrando la vida de de 600,000 niños, de acuerdo con datos del PNUMA.

La International Union for Conservation of Nature (IUCN), reportó que a nivel mundial se han extinguido 79 especies de mamíferos, 23 de reptiles, 36 de anfibios y 134 de aves. Haciendo especial hincapié que 1,143 mamíferos viven bajo amenaza, de un total de 5,506.

Un primer planteamiento que es necesario tener o tomar en cuenta es el hecho que el 80% de la biodiversidad del planeta has estado y está resguardada por pueblos indígenas, lo que nos habla claramente de un choque cultural y civilizatorio entre una sociedad que cuida la madre tierra y muy otra, la occidental que se ha dedicado frenéticamente a devastar el medio ambiento; una la sociedad de hiper consumo, de tratados comerciales y en específico, del modelo de capitalismo salvaje que no respeta ya ni el último resquicio de cualquier forma de vida con tal de acumular capital y ganancias a costa de la sobre explotación del trabajo y de la naturaleza.

Nuestro país está considerado como un país megabiodiverso y con una gran diversidad socio-cultural. Diversidad biológica y social y cultural, van de la mano. Es un país apetecible por los señores y señoras de la cultura de la muerte y la devastación ambiental.

El caso Puebla

Puebla tiene una ubicación geoestratégica y geopolítica importante, se ubica entre el golfo, el altiplano y con salida al pacífico lo que explica en parte la política de despojo a las comunidades y también a que somos el cuarto estado a nivel nacional con mayor diversidad social y cultural con siete pueblos originarios y el sexto lugar en cuanto a riqueza y diversidad biológica se refiere y el cuarto con el mayor número de pobres a nivel nacional: Puebla: territorio rico con población pobre .

Puebla ha sido llamada con justa razón, el laboratorio de los proyectos de muerte y la criminalización de la protesta social, en especial, en el gobierno del autócrata y represor Moreno Valle.

Fracking, minería a cielo abierto, gasoductos y poliductos, hidroeléctricas, parques eólicos y fotovaltáicos, bioprospección, urbanización salvaje y desarrollos inmobiliarios, granjas agro industriales de cerdos y pollos y su consecuente contaminación de agua, suelo y aire; productos de exportación (berrys y su consecuente uso intensivo d agua), parques industriales, privatización y contaminación de lagua, tala clandestina y deforestación, contaminación auditiva y visual en la ciudades, son, entre otros, los graves y grandes problemas socio-ambientales que tenemos. Lo anterior va junto y pegado de la violalción sistemática a derechos como el de la salud, medio ambiente sano, alimentación, a la auto determinacción de los pueblos originarios y comunidades equiparadas, etc.

Puebla en cifras

Puebla ocupa el tercer lugar de zonas metropolitanas más contaminadas del país con PM 10, partículas suspendidas de polvo, hollín o ceniza, que se relacionan con enfermedades respiratorias y muertes prematuras, de acuerdo al diagnóstico de la calidad del aire realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La Zona Conurbada de la Ciudad de Puebla (ZCCP) que comprende a los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla de Zaragoza, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa y San Pedro Cholula. En esta región habitan 2,171,434 personas. El 72.6% de la población de la zona conurbada se concentra en la capital del Estado. El Informe Nacional de Calidad del Aire 2017 concluye que “la información disponible revela la presencia de problemas de calidad del aire tanto por partículas suspendidas (PM10 y PM2.5) como por ozono”. ( INER, Greenpeace.)

Puebla se convierte en el sexto estado del país con mayor actividad minera, de acuerdo con el Anuario 2018 que presentó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Tenemos contaminación atmosférica en los municipios de Puebla, Tehuacán, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Atlixco y Teziutlán, más contaminados de acuerdo a la SEMARNAT.

Igualmente y de acuerdo a datos de la misma dependencia, Puebla se ubicó en la quinta posición a nivel nacional con más denuncias en materia ambiental al sumar 190 quejas que fueron presentadas en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de diciembre de 2018 a junio de 2019.

Tenemos el segundo o tercer río más contaminado del país, el Atoyac. Río que cruza por 22 municipios y que empezó con la enfermedad de la contaminación allá por 1835 con la llegada con la llegada de la industria textil y el consecuente crecimiento de la ciudad. ¿Alguna de las autoridades a las que va dirigido a cumplido con la recomendación 10/2017 sobre la rave contaminación del Atoyac o ya terminó en algún bote de la basura de los funcionarios y dependencias a las que va dirigida la recomendación?

En el Estado de Puebla, de 2001 a 2017 se acabaron 43 mil 800 hectáreas de bosque en la entidad. A inicios de 2018, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reportó 80 mil hectáreas deforestadas en el estado de Puebla. Particularmente grave es ésta situación en la Sierra Norte, Sierra Nevada y Negra. Tan sólo en los últimos años más de mil 500 hectáreas de bosque en el Parque Nacional la Malinche.

De acuerdo a CONAGUA, el 92 por ciento del agua superficial en Puebla está contaminada: (Conagua 2017 )

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que de los 107 ríos, arroyos, lagunas, presas o zonas de descarga, solamente ocho están libres de todo tipo de elementos.

La ciudad de Puebla tiene entre 1.9 metros cuadrados a 2.9 de áreas verdes por habitante, cuando al Organización Mundial de la Salud, recomienda entre 9 a 12 mts. cuadrados por habitante.

Nuestros infiernos ambientales

En el Estado, tenemos nuestros propios infiernos ambientales (Víctor Toledo, dixit). Aquí algunos ejemplos

ZONAS O REGIONES CONTAMINADAS

Corredor Texmelucan-Huejotzingo-Cholula

Corredor Industrial Quetzalcóatl 2, con especial énfasis en la comunidad de Xalmimilulco.

Contaminación de lrío San Marcos en la Sierra Norte por derrames petroleros y fracking.

Contaminación del río Metlapanapa, zona centro del estado

Contaminación de los sitios Ramsar: Presa de Valsequillo y Necaxa

Cuenca:Ahuazotepec-Zacatlán, producción de Feldespato

Tepaeca-Cuautinchan , Tuzuapan,Quechola: Cementeras CEMEX y CRUZ AZUL. Posibles compuesto Orgánicos Volátiles en el aire que afectan las vías respiratorias (silicosis).

Minera Autlán, Teziutlán,Pue

Palmar de Bravo: Basureo tóxico

Cooredor Palmara de Bravo-Tehuacan: granjas avícolas (contaminación de agua, suelo y aire), maquilas (contaminación de agua).

Cada cinco segundos alguien muere en el mundo,envenenado por el aire

Cada año mueren 12.5 millones en el mundo a causa de la insalubridad del medio ambiente

La contaminación ambiental en México deja 49,000 muertes

Mueren al año 1,680 niños por males relacionados a contaminación en México

Salud, medio ambiente y alimentación sana, son una sola tríada

Puebla y la criminalización de la protesta social

De acuerdo a Global Witness y el Centro de Derecho Ambiental (CEMDA), nuestra entidad ocupa el nada meritorio y honroso tercer lugar en criminalización de los activistas socio-ambientales, después del Estado de México y Oaxaca. No podemos olvidar las leyes MorenoVallistas de la privatización del agua, la ley bala, la ley orgánica municipal, entre otras.

Recientemente la la consultora Kantar, reveló que al 78% de mexicanos les importa poco o nada la preservación del medio ambiente . Tenemos un ambientalismo, en términos generales, epidérmico y a los que actúan, los mata, encarcelan o amenazan.

Desafortunadamente, la política ecológica está subordinada a al política económica, una asignatura que hay que revertir. Cosa imposible bajo éste modelo económico.

Están en juego dos proyectos civilizatorios: un proyecto que de vida; de todas las formas de vida y el otro, bajo el espejismo del desarrollo, progreso, modernidad, trabajo o inversión económica, destruye nuestra tonanzin tlalli, nuestra querida y amada Madre Tierra.

Finalmente, considero que es preciso tener siempre presente las palabras de la compañera Berta Cáceres “Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y los espíritus”