Grupo de Yeidckol, detrás de difamación contra Evangelista: Carvajal

El diputado federal, Alejandro Carvajal Hidalgo, afirmó que los “incondicionales” de Yeidckol Polevnsky Gurwitz en Puebla, son quienes se encuentran detrás de los ataques de difamación en contra del nuevo delegado de Morena en el estado, Carlos Alberto Evangelista Aniceto.

“El fondo de este ataque obedece a una cuestión de intereses económicos en detrimento del patrimonio del partido, debido a que la ex dirigente nacional, Polevnsky Gurwitz pretendió adquirir varios inmuebles por un monto exorbitante de recursos en total opacidad para beneficiarse a ella y a los suyos”, indicó el legislador a través de un comunicado de prensa.

Respecto a las versiones que circulan en torno a que Evangelista Aniceto llegó al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y de inmediato se apoderó de las prerrogativas del partido en la entidad, Carvajal Hidalgo insistió que las personas que maquilan el “golpeteo en contra del nuevo liderazgo de Morena en Puebla, vieron afectados sus intereses económicos y políticos de cara a las elecciones del 2021”.

“Es un intento de desestabilizar al partido y confundir a la militancia para que los políticos de siempre impongan el dedazo y se beneficie con las candidaturas a sus incondicionales, dejando de lado a la militancia que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018”, aseguró.

Para quienes buscan debilitar al partido en la entidad, el legislador poblano, dejó en claro que el dirigente encargado de los destinos y la conducción hacia un triunfo en el proceso electoral es Evangelista Aniceto, quien fue nombrado por el actual presidente provisional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Dejemos el encono, la militancia se debe poner a trabajar rumbo a la elección del 2021 para tener un partido incluyente y fuerte”, señaló el diputado federal.