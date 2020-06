Your browser does not support the video tag.

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ¿Qué decir del audio filtrado esta tarde donde Eukid Castañón Herrera amenaza a un par de abogados con llevarlos al Valle de las Calacas?

En principio que esas grabaciones son la causa inicial de su detención y encarcelamiento en el penal de San Miguel el pasado 18 de marzo, acusado de los delitos de amenazas y extorsión por un par de abogados que responden a los nombres de Christian Toledo Angüis y Christian Alberto Hernández Buenfil.

Este último, por cierto, es o era el esposo de Sagrario, la mujer que se menciona en el audio y que mantiene con su ex pareja un pleito legal por la posesión de una casa.

Sagrario pidió el apoyo del otrora poderoso operador morenovallista y éste —fiel a su estilo— amenazó e intimidó a los abogados con toda clase de exabruptos. Desde que los iba a llenar de plomo con las balas R-15 y AK-47 de sus escoltas; enviar al Valle de las Calacas por pendejos y por meterse con él; hasta difamarlos con putazos en su periódico que tira 5 mil ejemplares y tiene 600 mil visitas.

Para desgracia del ex diputado federal sus insultos y desplantes fueron grabados en febrero y presentados como prueba de las amenazas y extorsión de éste a los abogados arriba citados.

Atrás de encuesta contra gobernadores de Morena, el autor de las “guerras sucias” de RMV

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que una encuesta que ayer hizo mucho ruido mediático fue la de México Elige, en la cual coloca a varios gobernadores de Morena entre los peores para manejar la pandemia del Covid–19 y en particular, ubica al mandatario poblano Luis Miguel Barbosa Huerta como el segundo con peores resultados. Lo que parece ser un imparcial estudio de opinión pública no lo es, pues atrás se encuentra quien fue el autor de importantes “guerras sucias” –en redes sociales– durante los últimos procesos electorales y entre sus clientes figuraron el extinto Rafael Moreno Valle Rosas, junto con quien era su comunicador incondicional, el ahora legislador sin partido Marcelo García Almaguer.

México Elige es una empresa que maneja Sergio Zaragoza, a su vez vinculado a la empresa Botón Rojo, que de acuerdo a información ofrecida por Morena en el proceso electoral de 2018, estuvo a cargo de la llamada “guerra sucia” en redes sociales. Su intervención se habría dado por la gestión directa de Marcelo García Almaguer, para intentar favorecer a la entonces candidata morenovallista a la gubernatura Martha Erika Alonso.

La encuesta que ayer se dio a conocer, mide la percepción ciudadana frente al manejo de la pandemia y califica el desempeño de los gobernadores.

De acuerdo con ese estudio de opinión pública, el gobernador mejor calificado es Mauricio Vila Dosal de Yucatán y militante del PAN, al obtener una calificación de 73.2 puntos. En el listado de los 10 mejores mandatarios únicamente aparecen panistas y priistas.

Entre los peores mandatarios, en el último lugar está Cuauhtémoc Blanco Bravo de Morelos con 20.9 puntos de calificación, seguido de Luis Miguel Barbosa Huerta con 29.1 puntos, y más adelante, también aparecerían reprobados Claudia Sheinbaum Pardo y Cuitláhuac García Jiménez, gobernantes de la Ciudad de México y Veracruz, respectivamente, con la misma medición de 41.9 puntos.

La deuda electoral

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que la presión de un bloque de gobernadores para recurrir al endeudamiento ante la crisis del coronavirus va en aumento.

Curiosamente los gobiernos que más presionan provienen de aquellos que figuran arriba de la media en la tabla de entidades que disponen de una eficaz recaudación, cumplimiento de normas financieras y eficiencia operativa para el manejo de la deuda.

Chihuahua con Javier Corral del PAN; Baja California Sur con Carlos Mendoza Davis, de AN; y los otros panistas de Guanajuato, Diego Sinhué; Querétaro, Francisco Domínguez; Aguascalientes, Martín Orozco; y Quinta Roo con Carlos Joaquín, aparecen en la lista de gobiernos con márgenes de maniobra antes de recurrir al endeudamiento.

La Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria exponen que Jalisco también forma parte de aquellas entidades, aunque su gobernador Enrique Alfaro ha solicitado préstamos para enfrentar la pandemia.

Puebla con Luis Miguel Barbosa es el segundo gobernador morenista (el primero es Rutilio Escandón de Chiapas) como ejemplo del buen manejo de las finanzas estatales por parte de gestiones emanadas de Morena.

A repartir los costos de la pandemia

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el presidente y sus asesores lo saben: un fracaso rotundo en la estrategia de combate al Covid-19, resultaría demoledor para la imagen y confianza de la figura presidencial.

Los números empiezan a mostrarlo con total contundencia.

Existe una sostenida tendencia a la baja en la aceptación del jefe del ejecutivo, que se explica en parte a partir de la opinión ciudadana en torno a las acciones tomadas por el gobierno federal en el plano sanitario y de salud pública, pero sobre todo, en términos de la poca confianza que existe en que AMLO y sus huestes vayan a ser capaces de mitigar con éxito la crisis económica detonada a partir del coronavirus.

Ante este complicado escenario, les urge tomar medidas que eviten que las encuestas que miden la opinión ciudadana ante el desempeño presidencial signa mostrando tendencias a la baja de manera consistente.

Una de ellas, será el trasladar parte del costo político de la pandemia, a los gobernadores.

Un año y contando… tic tac, tic tac

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que la cuenta regresiva para las elecciones del domingo 6 de junio de 2021 comenzó. Las particulares circunstancias de hoy dictan que muchos eventos serán pospuestos por la pandemia del coronavirus, otros incluso serán cancelados, pero ni por asomo, las elecciones de 2021 sufrirán cambio alguno.

Lo que sí ha cambiado y drásticamente es el ánimo entre los electores, lo que hasta hace año y medio se veía como incuestionable, hoy genera dudas.

En 2018 AMLO rindió protesta, junto con todas y todos los candidatos que su ola arrastró al triunfo en gubernaturas, presidencias municipales, congresos y hasta el Senado; sin embargo en el próximo año, las elecciones intermedias serán el reflejo de los desaciertos de la Cuarta Transformación y también de sus programas clientelares.

En Puebla habrá tres elecciones principales. La selección o reelección de diputados federales, donde a través del voto se podrá o no, lograr un verdadero contrapeso a las iniciativas de Andrés Manuel. La del congreso local, que igualmente conformará un Poder Legislativo en la entidad que deberá ser una fuerza más allá de los levantadedos. Y la joya de la corona, que es la presidencia municipal capitalina.

Los nombres ya comienzan a correr. Una radiografía presentada por la firma EPLOC señala que Fernando Manzanilla, Claudia Rivera y Gabriel Biestro estarían apuntados por Morena para buscar la capital de Puebla. Quizá por ello vemos al diputado federal tan movidito en la Cámara Baja desde donde anuncia llamados para que CFE reconecte el servicio a los 34 mil poblanos que no han podido pagar la luz en esta pandemia, que promueve pactos para garantizar la alimentación de los mexicanos en esta crisis.

