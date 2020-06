Ayuntamiento antorchista de Ocoyucan coloca 17 lámparas

Your browser does not support the video tag.

En el municipio de Ocoyucan, a cargo del alcalde antorchista, Rosendo Morales Sánchez, continúa la reparación de luminarias, para brindar un mejor servicio a la población, pues esta vez se colocaron 17 lámparas.

La Dirección de Obras Públicas acudió a la localidad de Santiago Coltzingo, perteneciente a Ocoyucan, también reparó algunas lámparas que tenían daños por el tiempo, cambio de cableado, focos y fotoceldas.

Josué Luna, inspector de esta localidad, agradeció la respuesta a esta demanda de la población ya que la mayoría de las luminarias se encontraban descompuestas, por lo que la visibilidad en la calle era casi nula.

El director del departamento de Obras Públicas, Gabriel Gutiérrez Cortés, explicó que seguirán trabajando con las debidas medidas de seguridad para beneficio de la población.