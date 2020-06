Audios de Eukid revelan forma en que PAN ejerce el poder: gobierno

Your browser does not support the video tag.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que, aunque no ha escuchado todos los presuntos audios donde el exoperador del morenovallismo, Eukid Castañón Herrera amenaza a otra persona, es algo “repulsivo” y refleja la manera de gobernar del PAN.

En conferencia de prensa este martes, el morenista indicó que los audios de Castañon Herrera es un claro ejemplo de cómo se ejercía el poder en Puebla durante los ocho años que gobernó el Partido Acción Nacional (PAN).

“Estos audios repulsivos que no he oído del todo, sino un parte, representan la forma y el estilo como se ejerció el poder público en el estado de Puebla en la época del morenovallismo y del panismo por ocho años”, sostuvo.

Barbosa Huerta afirmó que el morenovallismo ejercía el poder “amenazando, intimidando, extorsionando, creando miedo, tomando lo que querían, cometiendo delitos, así se ejercía el poder público, así se ejerció”.

Sin embargo, el gobernador evitó mencionar lo dicho por Castañón Herrera, quien en los audios revelados durante el lunes presumió “ser amigo” del fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, a quien el morenista ha dado su respaldo para que continúe en el cargo.

“No hay forma de que lo que dice ahí pueda ser real hoy, ese fue el poder que se fue, lo que hubo en Puebla, el poder vinculado al crimen, ya se fue”, puntualizó.

En los audios filtrados, el exoperador del morenovallismo amenaza a otra persona con enviarla al Cereso de San Miguel, en donde actualmente se encuentra recluido pues pesan dos proceso en su contra, uno por extorsión y el otro por uso de recursos de procedencia ilícita, y se jacta de controlar el patio de dicho lugar.