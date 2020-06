Your browser does not support the video tag.

Un grupo de expertos en la salud analizaron tres escenarios (una oficina, un restaurante y un autobús) donde hubo brotes de Covid-19, para saber cómo se contagiaron y así evitarlo, determinaron que la distancia, no escupir y áreas bien ventiladas hacen la diferencia.

Ahora que se trata de entrar a una nueva normalidad este estudio publicado en diario internacional El País brinda lecciones que se pueden replicar para evitar que estos lugares se conviertan en sitios con múltiples contagios (los tres hechos se dieron antes de que la OMS declarará al Covid-19 como pandemia).

El primer caso estudiado fue el de un call center en Seúl, Corea del Sur, aquí los científicos coreanos señalaron que sólo uno de los pisos del amplió edificio tuvieron la mayor cifra de contagios y en el resto apenas se dieron otros tres casos a pesar de compartir vestíbulos, asesores y otras áreas comunes.

Determinaron que el piso 11 donde hubo más enfermos el contacto permanente en el mismo espacio durante mucho tiempo desempeñó un papel crucial, “lo que indica que la duración de la interacción (o contacto) probablemente fue el principal facilitador para una mayor difusión”, acotaron.

Se puede evitar procurando ventilar de manera natural las oficinas para evitar la recirculación de partículas infecciosas, mantener siempre la distancia entre los empleados y en caso de ser muchos optar por el trabajo desde casa o hacer horarios flexibles, además de ubicar a los trabajadores en las mesas de manera que al sentarse se haga una forma de zigzag y jamás ocupar equipo de otros sin antes desinfectarlo.

Evitar el aire acondicionado en recirculación

El segundo caso fue el de un restaurante en Guangzhou, China, donde se señaló que de nuevo, la ecuación que suma tiempo e interacción social multiplica los riesgos, además de que en ese lugar no había ventilación natural y sólo había aire acondicionado.

Pese a que el lugar estaba lleno por una celebración sólo nueve clientes son diagnosticados con el virus, todo se originó en la mesa A con una familia que llegó desde Wuhan con personas con síntomas, los otros clientes que se enfermaron estaban en las mesas B y C.

Los investigadores de este caso creen que el aire acondicionado fue clave, este hizo que el aire recirculara continuamente entre las tres mesas, concentrando entre esos clientes las microgotas con carga viral que expulsaba el paciente 0, pues las cámaras de seguridad del lugar muestran que los clientes de la mesa A no tuvieron no tuvieron contacto con los baños ni en otro lugar que pudiera haber propiciado la transmisión del virus. Siempre se debe optar por el filtrado del aire.

Debe evitarse alzar la voz

Se piden abrir ventanas, evitar música muy estruendosa para evitar que los clientes tengan que alzar la voz para escucharse lo que ocasionaría abrir más la boca y expulsar más gotas de saliva, ampliar la distancia entre las mesas, en la medida de lo posible trasladar al exterior alagunas mesas.

Tercer caso, las autoridades chinas e investigadores de Estados Unidos estudiaron el contagio en un dos autobuses en Zhejiang, China, que realizaron un viaje de 100 minutos que acudían a un rito budista, los vehículos estaban densamente ocupados con apenas 75 centímetros entre las filas.

En total se contagiaron 23 personas nadie más pese a que todos los viajeros celebraron juntos el rito, nuevamente el aire acondicionado en recirculación estuvo presente, distintos estudios en Japón y otros países muestran que los medios de transporte no son lugares en los que se produzcan grandes contagios si los usuarios mantienen las normas de higiene y protección, sobre todo el uso de mascarillas, que evitan la expulsión de partículas contagiosas al ambiente y lavarse lo antes posible las manos, además de evitar tocarse el rostro durante los trayectos.

Científicos mexicanos recomiendan

En este tenor, durante la conferencia de autoridades federales del 6 de junio de 2020, Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA (Censida), recordó que el control de las infecciones dependerá de que se cumplan con las medidas básicas y que para el Covid-19 es la higiene de manos frecuentemente.

Además de no tocarse los ojos, nariz y boca y mantener una sana distancia a las que llamó el pilar de la prevención.

Indicó que de no ser posible evitar estar tan cerca de otras personas está el uso del cubrebocas, pero considerando siempre de qué tipo será y cuánto tiempo lo tendremos.

La investigadora indicó que al tener un objeto extraño en la cara es más fácil que nos dé comezón, que nos rasquemos, que manipulemos de una forma inadecuada este cubrebocas, y que, por lo tanto, si yo no hice higiene de manos antes de hacer esta manipulación o la hago de una manera inadecuada, tengo el riesgo de autoinocularme, es decir, por traer este mecanismo si estoy guardando una sana distancia puedo tener un mayor riesgo en este punto, por lo que es importante utilizarlo de manera correcta y desecharlo no conservarlo por días.

Concluyó que no hay nada más peligroso que usar de una manera incorrecta el equipo de protección personal, en cualquier lugar, en atención clínica o en la comunidad, la verificación, el uso correcto, la capacitación continua, la retroalimentación de las personas es un pilar fundamental en control de infecciones.