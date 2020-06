Your browser does not support the video tag.

Elementos de la SSP del arco de seguridad de Huejotzingo realizaron un paro este martes acusando al mando Feliciano Pérez Espinoza de acoso laboral, sexual y prestar a los agentes para dar servicio de seguridad privada; Juan José Padilla Barrientos lo habría relevado.

A través de mensajes de Whatsapp, efectivos compartieron que el paro había iniciado durante la mañana de este martes, en el arco ubicado en la carretera México-Puebla, a la altura del municipio mencionado.

Acusaron que esa persona había sido cercana a Marco Antonio Estrada López, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), que en noviembre del 2018 fue sentenciado a cuatro años de prisión, por huachicoleo.

Denunciaron que Pérez Espinoza ejercía acoso laboral y sexual, además de que, señalaron, usaba a los elementos para custodiar camiones de carga de distintas empresas, para lo cual recibía pagos.

Juan José Padilla, el relevo

Posteriormente, precisaron que al sitio arribó el coordinador Juan José Padilla Barrientos, quien por supuestas “órdenes directas” relevó a Pérez Espinoza de su posición, sin que hasta la fecha se notifique quién tomará su puesto

Por tal motivo, los efectivos reanudaron sus actividades habituales, información que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal corroboró a este medio.

De igual forma, los efectivos exigieron a las autoridades que se inicie una investigación sobre el actuar de Pérez Espinoza, toda vez que exhortaron a sus compañeros a presentar su denuncia contra aquellos mandos que incurren en abusos de autoridad.

Cabe resaltar que este es el segundo paro que elementos de la SSP realizan en junio, ya que el 2 de junio, policías del sector Centro de Puebla capital detuvieron sus actividades para exigir un aumento salarial, mismo que obtuvieron tras dos días de negociación.