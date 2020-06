Your browser does not support the video tag.

Puebla rompió otro record en contagios de Covid-19 el pasado fin de semana al registrar 488 nuevos casos, de los cuales el viernes fue el día que más se han dado en 24 horas con 262, lo que muestra que la curva de transmisión sigue sin achatarse en el estado.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, señaló que con esta cifra la entidad llegó a un acumulado de 4 mil 89, a comparación de los que se tenían registrados hasta el viernes que eran 3 mil 601.

Sin embargo, la cifra de este lunes contrasta con la que informó la Federación el domingo por la tarde que fue de 4 mil 236 casos acumulados en lo que va de la pandemia, es decir hay una diferencia de 147 contagios, aunque la discrepancia sería porque el gobierno federal cuanta todas las muertes de poblanos en la República, mientras que la administración local se basa en lo registrado dentro de la entidad.

El funcionario estatal explicó que los 488 nuevos casos reportados se desglosan en 262 de viernes para sábado, de sábado para domingo 153 y de domingo para lunes 73, mientras que las defunciones subieron a 601, toda vez que se sumaron 38 el fin de semana.

Explicó que el domingo es el día que menos hubo porque el Laboratorio Estatal de Salud Pública trabaja medio día, por lo que se tiene en proceso 160 muestras, de la cuales la mitad podrían ser positivas, es decir para el martes habría 80 personas más contagiadas.

El funcionario estatal indicó que el número de municipios acumulados con al menos un caso registrado es de 134, ya que se agregaron cuatro del viernes a la fecha, de los cuales en 76 de ellos son en los que se tienen contagios activos registrados en los últimos 14 días.

En su intervención, el subdirector de Vigilancia Epidemiológica, José Fernando Huerta Romano, precisó que el 80 por ciento de los 601 decesos, que corresponde a 481, los pacientes tenían alguna comorbilidad, además de que el número de fallecimientos se reporta en 81 municipios.

Comentó que la solicitud de atención por parte de las personas que se contagian sigue siendo tardía, pues de acuerdo con los registros entre el inicio de los síntomas y la solicitud de atención médica es de seis días, y de 11 días hasta que fallecen.

Hay una sociedad desafiante ante el virus: Barbosa

Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta manifestó que existe una “actitud desafiante” ante la pandemia por parte de algunos ciudadanos, y si bien hay personas que deben salir a trabajar, hay otras que salen porque “simplemente” ya se aburrieron de estar en confinamiento social.

El mandatario poblano aseveró que esto genera más riesgo para los poblanos, pues pareciera que lo hacen y si se contagian dirán “pues ya me tocaba”, a pesar de que Puebla se encuentra en la crisis más alta de la emergencia sanitaria.

“Esto es alarmante, desencadena un conjunto de consecuencias y habla de que esta pandemia está en el máximo nivel de lo que tenemos registrado hasta hoy, ya el límite de 180 subió a más de 200, lo que se ve es un comportamiento desafiante a la enfermedad, casi con una actitud de desafío”, pronunció.

Pese a esto, el morenista sostuvo que la reactivación de las actividades esenciales en Puebla como son la industria automotriz y de la construcción para el próximo lunes, sigue firme, aunque sujeta a valoración respecto a cómo se tenga la situación sanitaria derivado del coronavirus.

Finalmente, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que hasta el momento se contabilizan 165 migrantes poblanos fallecidos en el extranjero, los dos últimos se registraron durante el fin de semana en Brooklyn, Nueva York.