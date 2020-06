Crédito del BM a México se solicitó en 2019; deuda no aumenta: AMLO

Your browser does not support the video tag.

Luego de que se informara que el Banco Mundial (BM) dio a México un crédito por mil millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el préstamo se solicitó desde 2019 y que la deuda del país no aumentará en términos reales.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario dijo que se trató de una “operación de rutina”, mientras que el crédito no comprometerá el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

“Es algo que se solicitó desde al año pasado, como parte del manejo de las finanzas, seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año no queremos que aumente con relación al PIB”, declaró López Obrador.

Según comentó el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González, el préstamo no supera el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso, mientras que el financiamiento es para Políticas de Desarrollo, por lo que descartó que fuese para atender el Covid-19 en México.

En este sentido, el presidente estimó que se vive la parte “más difícil” de la contracción económica a causa de la pandemia, aunque estimó que con las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal habrá un ahorro de 500 mil millones de pesos.

“Estamos enfrentando los efectos del coronavirus, la caída de la economía mundial, yo estoy pensando, soy optimista, que no se caída mucho, en el primer trimestre cayó 1.2 por ciento, este trimestre es el más difícil, va a caer la economía, pero no como piensan”.

Editado por David Celestino