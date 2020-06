Ayuntamiento de San Andrés y Udlap afinan estrategias de seguridad

Your browser does not support the video tag.

El ayuntamiento de San Andrés Cholula y personal directivo de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) realizaron un mesa de trabajo para delimitar las líneas de acción coordinada de la estrategia de seguridad previo al regreso de actividades académicas y comerciales.

En el evento, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en voz de José Ángel Salamanca Carillo, supervisor de la Dirección de Policía, mencionó que la corporación está redoblando los operativos de revisión y vigilancia para fortalecer la presencia en la zona y actuar de manera oportuna ante cualquier posible emergencia.

Por su parte, Omar Pérez Torres Director de Protección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula, indicó que continúan los recorridos por parte del personal operativo para vigilar la aplicación de los decretos emitidos por parte del gobierno estatal, que restringen la venta de bebidas alcohólicas y alimentos en mesa, para evitar conglomeraciones y el riesgo de contagios por Covid19.

Comentó que durante el Consejo Municipal de Protección Civil se analizará la implementación del distintivo “buenas prácticas”, que ayudará reconocer el correcto funcionamiento de los negocios e instituciones en San Andrés para que los usuarios tengan la certeza de que pueden realizar sus actividades con las medidas adecuadas para prevenir contagios por Coronavirus.

Por parte de la universidad, Samuel Kim Mun, Director de Seguridad de la Udalp, dijo que la institución está realizando todos los procedimientos para regresar a sus actividades de forma paulatina, permitiendo generar las condiciones de seguridad y sanidad necesarios para que la comunidad estudiantil reanude sus procesos académicos y administrativos adecuadamente.

Durante la reunión de trabajo se contó con la participación de personal de las Secretarías de Giros Comerciales y Bienestar municipal.