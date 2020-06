Avanza exhorto para dar prioridad a grupos de riesgo con Covid

Your browser does not support the video tag.

La Comisión de Salud del Congreso de Puebla aprobó, por unanimidad, un exhorto dirigido a instituciones de salud de Puebla para que den atención prioritaria, en caso de ser contagiados de Covid-19, a personas de grupos de riesgo como embarazadas, con discapacidad y adultos mayores.

En un segundo análisis del punto, propuesto por el diputado Gerardo Islas Maldonado, se amplió el dictamen con la intención de fomentar la inclusión; asimismo, está dirigido a las delegaciones del IMSS, Issste, Secretaría de Salud del estado y al Issstep.

Se señaló que otros sectores vulnerables son los menores de 5 años, con síndrome de Down, con enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de insuficiencia renal, hepática, problemas cardiacas, así como aquellos que tienen el sistema inmunológico comprometido.

En otro momento del orden del día, las diputadas participantes aprobaron un exhorto dirigido a las Secretarías de Educación Pública y de Salud con el fin de impulsar políticas públicas que fomenten la educación sexual desde la educación inicial con el fin de evitar los embarazos no deseados.

La legisladora Cristina Tello Rosas expresó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 19 por ciento de los nacimientos en Puebla corresponde a mujeres menores de 20 años de edad, por lo que consideró que es necesaria una educación adecuada por parte de los expertos para dar información y prevenir los embarazos no deseados.

Asimismo, Olga Lucía Romero Garci-Crespo consideró que la educación sexual desde casa, en ocasiones es nula, ya sea por falta de información, tacto o desinterés, por lo que los jóvenes obtienen información por su cuenta lo que conlleva a embarazos no deseados o enfermedades de trasmisión sexual por lo que se pronunció a favor de que desde las aulas se les eduque en este sentido.

Ambos dictámenes fueron turnados al pleno del Congreso del estado para su análisis y, en su caso, aprobación final.