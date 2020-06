Ahora, clausuran 4 botaneros y bares en colonias de Puebla capital

Your browser does not support the video tag.

A pesar de los exhortos y los decretos en Puebla para evitar más contagios de Covid-19, establecimientos que no deberían abrir lo hacen, por lo que el ayuntamiento clausuró dos bares, dos botaneros y dos misceláneas por vender bebidas alcohólicas pese a la prohibición.

Durante el sábado 6 de junio se realizaron inspecciones a varios negocios, informó el titular del área, Fernando de Jesús Pastor Herrera, enfatizando que continúa vigente el decreto que signó el pasado 20 de abril la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, donde se prohíbe la venta y el consumo de alcohol en botella abierta.

El restaurante- bar «Pacheco», ubicado en la colonia Lomas de San Miguel, el bar «Bryan” de la colonia San Pedro; los botaneros “Búfalo” y “El Erupto de Mario”, ubicados en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa y en la colonia San Francisco Mayorazgo; así como las misceláneas “El Supercito” y “Santi”, localizadas en la colonia Maravillas y el Infonavit Manuel Rivera Anaya, respectivamente, fueron los clausurados.

El funcionario municipal enfatizó que, aunque se reactivaron algunas actividades productivas en el marco de la Nueva Normalidad, los restaurantes solo pueden ofrecer alimentos para llevar; mientras que los bares, botaneros, pulquerías, discotecas, centros nocturnos, salones sociales y todos aquellos establecimientos del giro de diversión y espectáculos, deben continuar cerrados.

Es así que, los inspectores de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial continúan recorriendo la capital del estado y sus 17 juntas auxiliares para realizar trabajo de sensibilización para no exponer la salud del personal y la de los clientes con la apertura de lugares donde se rompe la sana distancia.

Concluyó que, este fin de semana recorrieron la junta auxiliar San Miguel Canoa para dialogar sobre la prohibición en la venta y consumo de alcohol, reconociendo que en las comunidades donde prevalecen los usos y costumbres se requiere de mucho diálogo y concientización antes de proceder a las sanciones correspondientes.