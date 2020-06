Gobernadores y empresas podrán hacer pruebas rápidas de Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que gobernadores y empresas que quieran realizar pruebas rápidas de Covid-19, como parte de su estrategia para combatir la pandemia, podrán hacerlo, por lo que no restringirá la compra y aplicación de estos exámenes.

Lo anterior durante la conferencia matutina de este jueves, donde el mandatario indicó que la Federación seguirá con la misma manera en la que aplican las pruebas, ante el inicio de la “nueva normalidad”, pues es “es la más adecuada y correcta” de acuerdo con los especialistas.

“Vamos a seguir actuando de la misma forma sin prohibir que el que quiera hacer las pruebas rápidas, como se les llama, pueda hacerlo”, declaró desde Palenque, Chiapas.

López Obrador señaló que estas pruebas no siempre son eficaces, porque los resultados llegan a fallar. “Está demostrado que hay un porcentaje de falta de eficacia en la aplicación de las pruebas, es decir, que no siempre resultan ciertas, pero no está de más (…) Pero, en fin, no nos oponemos a eso. El gobierno ya tiene una definición de acuerdo con lo que nos recomiendan los expertos”, dijo.

Es de mencionar que algunos gobernadores se opusieron a la estrategia para combatir la pandemia establecida por el gobierno federal, por lo que el presidente dijo que cada entidad puede implementar sus propias acciones contra el Covid-19.

Aumento de muertes no fue por regreso

En otro tema, aseguró que el reporte del alza de los muertos reportada el pasado miércoles –mil 92 muertes- no es consecuencia del regreso a la “nueva normalidad” ya que estas personas fueron contagiadas hace una o dos semanas, estimó

Lo anterior después de que la prensa lo cuestionó, a lo que consideró que el pico se fallecimientos ya ocurrió, por lo que indicó que espera que las muertes por Covid empiecen a disminuir.

Finalmente recalcó en que no hay que relajar la disciplina e hizo un llamado a que “que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor, que al mismo tiempo también no hagamos caso al amarillismo”.