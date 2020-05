Hoy No Circula aplicará en 20 municipios; no habrá multas, pero sí corralón

El programa “Hoy No Circula” aplicará para 20 municipios del estado entre los que están la ciudad de Puebla, Tehuacán y las Cholulas, de 6 de la mañana a 10 de la noche y entre los que estarán exentos son el transporte público, taxis y personas con discapacidad.

En rueda de prensa, el secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, indicó que esta medida, que entrará en vigor el lunes, sólo se basarán en la terminación de la placa, por lo que no habrá privilegios para los que tengan engomada 0 y doble 0, aunque precisó que no habrá multas.

En compañía del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal comentó que las demarcaciones que entran en este programa son Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, San Pedro Cholula, Amozoc, San Andrés Cholula, Huauchinango y Cuautlancingo.

También, Zacatlán de las Manzanas, Xicotepec de Juárez, Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Chignahuapan, Ciudad Serdán, Coronango, Acatlán de Osorio, Santa Clara Ocoyucan y Huejotzingo.

Como se previó, el lunes no circularán la terminación 5 y 6; el martes, 7 y 8; el miércoles 3 y 4; el jueves 1 y 2 y viernes 9 y 0, mientras que para el sábado no podrán hacerlo los vehículos con números pares 0, 2, 4, 6 y 8 y el domingo, las matriculas con cifras nones 1, 3, 5 y 9.

Si bien, el funcionario estatal señaló que la sanción para aquellos que no cumplan con el programa, sería hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), el mandatario poblano lo corrigió y le indicó que no será recaudatorio y menos en la contingencia por el Covid-19.

Por ello, precisó que a los automovilistas que no acaten esta medida se les detendrá el vehículo y será llevado al corralón de donde tendrán que sacarlo al día siguiente cubriendo el costo de arrastre y del tiempo que se encuentre en el depósito de acuerdo con el tabular ya establecido en este tema.

Estos vehículos quedarán exentos