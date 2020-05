Con “Mandaditos”, hacen entregas a domicilio y cobran con donativos

Con “Mandaditos”, poblanos pueden solicitar mandados y pagar con donaciones que serán dadas personas afectadas por la contigencia del Covid-19; los organizadores pidieron a gente que requiera alimentos colocar un pañuelo rojo afuera de sus hogares para identificarlos.

José Luis Minto Reyes propuso aplicar esta iniciativa en Puebla para que las personas que no tengan qué comer, coloquen un trapo o una franela al exterior de sus hogares para identificarlas, y así hacerles llegar algún tipo de ayuda.

Dicha propuesta comenzó a ser aplicada en países como España, Colombia y Argentina, mientras que en nuestro país fue realizada en el municipio de Angostina, Sinaloa, donde la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez hizo entrega de despensas a más de 380 hogares con pañuelo rojo.

En entrevista con Ángulo 7, Minto Reyes reconoció que, en su caso, solo la ha compartido la propuesta con consumidores de «Mandaditos», un proyecto de entrega pedidos y que, como único pago, recibe cualquier tipo de donación para personas vulnerables, si no dan nada, el servicio sigue siendo gratuito.

«Si la persona quiere dar algo en donativo para ayudar a la gente que no tiene recursos, es bienvenido. Si no dan, no se preocupen, no estos cobrando», aseguró.

La idea, cuya página de Facebook se creó el 25 de marzo, nació de la necesidad de las familias de hacer compras sin exponerse, así como de un esfuerzo por apoyar a la ciudadanía.

Poblanos, abiertos a colaborar

Señaló que la gente sí les ha dado un apoyo para los afectados, al igual que los mismos «clientes» los han requerido para entregar ayuda a algún conocido.

Operan en Puebla, Cuautlancingo, Juan C.Bonilla, San Andrés y San Pedro Cholula, donde, precisó, cuentan con un vehículo adaptado para las entregas.

En cuanto al envío de despensas, precisó que eligen a los beneficiados a partir de las denuncias colgadas en redes sociales, o de aquellos que, directamente, les solicitan ayuda.

Destacó que su proyecto no se hizo con fines de lucro, mucho menos guarda intención recursos una inversión mínima, ya que al ser empresario de energías alternativas, él ha podido contribuir con un vehículo adaptado con la gasolina y demás gastos, lo que ha «sido una considerable aportación, pero creo que es necesario».

No es un modelo de negocios

Señaló que “Mandaditos” se mantiene con el trabajo de otras dos personas que perdieron momentáneamente sus empleos, siendo que uno se dedica a la repartición y otra, a la administración de las redes y el servicio en Whatsapp.

«Estamos enfocados en ayudar. Realmente esto no lo vimos como un modelo de negocio. Fue totalmente apoyo a la sociedad, y con esa idea nos quedamos», comentó.

Por ello, pidió que más gente solicite servicios y que brinden apoyos para que la ayuda no se detenga.

Los interesados pueden realizar pedidos a través de su página de Facebook, donde piden nombre completo, teléfono, dirección y ubicación; los productos solicitados serán pagados hasta que el usuario los reciba.

Cabe resaltar que, a la par de este proyecto, la Casa de Huehue también se ha solidarizado con una rifa para recaudar despensas, en apoyo a los vecinos de San Isidro Castillotla sin empleo.