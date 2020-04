Barbosa llama a ediles a no excederse en atribuciones durante contingencia

El gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo un llamado a los ediles para no excederse en sus atribuciones para contener el contagio del Covid-19 y anunció la entrega de tinacos de agua en colonias populares.

En conferencia de prensa, el mandatario fue cuestionado sobre que el ayuntamiento de Huejotzingo, encabezado por Angélica Alvarado Juárez, está realizando detenciones de personas que salgan a la calle o circulen en sus autos sin cubrebocas, a lo que contestó que el uso de las mascarillas es una norma específica contenida en un decreto emitido.

Sin embargo, reafirmó que ello no tiene como consecuencia aplicar una sanción, ya que al hacerlo sería objeto de abusos; explicó que se trata de una norma imperfecta porque si se le pone una sanción, se vuelve coactiva, por lo que reiteró que no deben aplicarse multas a quienes no usen estos objetos en espacios públicos.

En otro tema, Barbosa Huerta anunció que su administración dotará “de miles de tinacos” con capacidad de mil 200 litros, así como de hidrantes en las colonias populares y juntas auxiliares de la capital, a fin de que los pobladores tengan dónde almacenar este líquido que se les suministrará por la contingencia sanitaria.

Vigilará que Agua de Puebla suministre

Recordó, a partir de esta semana iniciarán con la entrega de las 400 pipas de agua diarias en las zonas con escases del suministro y sus habitantes no tienen fácil acceso a ella, aunque tampoco tienen dónde almacenarla.

Adelantó que su gobierno estará pendiente de que la empresa Agua de Puebla, que tiene concesionado el servicio del agua potable, se encargue de suministrar el vital líquido en las zonas donde tiene injerencia.

Aunado a esto, el mandatario advirtió que no permitirá que la entrega del agua sea un instrumento de control clientelar o político durante la pandemia, sino que realmente sea para atender las necesidades de la sociedad, al señalar que detectaron que hay una junta auxiliar que está a 40 kilómetros de su más cercano centro de abastecimiento, por lo que esto generar el encarecimiento de las pipas hasta en mil 200 pesos.

Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, informó que a pesar de la contingencia hay al menos tres presidencias municipales que se mantiene cerradas como son Juan N Méndez, Cuyoaco y San Nicolás de los Ranchos, los cual se debe a conflicto de índole social.