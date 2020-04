Tepjf regresa a Morena impugnación de Rojas a cuarentena en partido

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó en remitir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena la impugnación de Alejandro Rojas Díaz Durán contra la suspensión de actividades en las oficinas del partido ante la contingencia sanitaria.

Lo anterior, este miércoles en sesión privada por videoconferencia, donde los magistrados decidieron por unanimidad reencauzar el juicio y que sea la CNHJ la que decida en primera instancia sobre dicha impugnación.

Esto, en respeto al principio constitucional de intervención mínima en los conflictos de los partidos políticos.

De acuerdo con el expediente SUP-JDC-692/2020, SUP-JDC-696/2020, el 9 de abril pasado el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, ordenó que desde ese día y hasta el 30 de abril el personal que labora en las diferentes sedes del partido debe trabajar, en la medida de lo posible, desde sus hogares.

Asimismo, suspendió por el mismo periodo la recepción física de correspondencia en las oficinas nacionales, para lo cual se habilitó una cuenta de correo electrónico. Todo ello, en concordancia con la declaración de emergencia sanitaria ante el Covid-19 por parte de gobierno federal.

El 18 de abril, Rojas Díaz Durán, quien es aspirante la presidencia nacional de Morena, promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con el fin de controvertir las medidas señaladas al afirmar que, al no ser una dependencia del gobierno federal, el partido político no debe seguir “las instrucciones del presidente de la República”, por lo que no puede cerrar sus oficinas.

A través de dicho juicio, solicitó además medidas cautelares, basadas en que se ordene la apertura inmediata de las oficinas de Morena, y se garantice la no repetición de esas acciones en favor de los intereses de todos los militantes.

En otro asunto, la Sala Superior también aprobó por unanimidad reencauzar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la demanda presentada por militantes de Coahuila, por la presunta vulneración a sus derechos político-electorales en relación con la convocatoria al III Congreso Nacional Ordinario de ese partido, y la suspensión de esta ante las medidas tomadas por la dirigencia nacional ante la pandemia.