La frase de los moditos y los floreros y SEP dice que en junio seguirá el ciclo escolar

¿El Presidente mal informado?

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, señala que van tres ocasiones, por lo menos en la última semana, que el presidente López Obrador se resbala públicamente y aparece desinformado o con información equivocada al hacer comentarios sobre acciones y decisiones que tomaron miembros importantes de su Gabinete. La última y más reciente, fue su exabrupto del lunes, cuando se dijo en contra del acuerdo logrado entre el BID-Invest, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial para apoyar con créditos a 30 mil pequeñas y medianas empresas mexicanas mediante la compra del facturaje de empresas grandes y otorgar hasta 12 mil millones de dólares de apoyos crediticios a las Pymes.

A pesar de que ese acuerdo había sido avalado en la víspera por su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y celebrado en redes sociales por su secretaria de Economía, Graciela Márquez, y por el canciller Marcelo Ebrard, el Presidente ayer desde su conferencia mañanera tronó descompuesto contra el mismo acuerdo que festejaba su Gabinete:

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Y que ahora Hacienda lo avale? Y qué ¿nosotros estamos aquí de floreros?”, preguntó el Presidente cuando ya Arturo Herrera había dado su aval y parte de su Gabinete lo reconocía como algo muy positivo para la economía. “O cuando dijeron ‘que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia”, remató López Obrador y fustigó a los empresarios por no entender que “el poder político y el poder económico ya no son lo mismo”.

El Presidente no solo aparecía desinformado sobre algo que habían apoyado sus colaboradores sino que tenía información equivocada e imprecisa, al suponer que ese acuerdo entre el BID y los empresarios mexicanos involucraba recursos públicos y deuda para su Gobierno, algo que negaron los empresarios que, unos sutiles y otros más duros, le corregían la plana al Presidente.

Y es que no fue el único desliz que tuvo ayer el Presidente quien, ya encarrerado, pero también con información errónea, arremetió en su conferencia contra el Banco de México por los apoyos que anunció la semana pasada para fortalecer al sector financiero y el sistema de crédito del país, entre las que contemplan recursos para otorgar créditos a Pymes vía la banca comercial.

AMLO y empresarios: los moditos

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que encarrerado en consolidar su caracterización como el más rudo opositor empresarial a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, no dejó pasar ayer la oportunidad de decir que el presidente de la República ni ayuda ni se deja ayudar y, aún más, “miente”.

En el papel del “policía bueno”, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (la entidad privada que negoció con el Banco Interamericano de Desarrollo un programa de créditos a empresas mexicanas), matizó al decir que AMLO había tenido un “malentendido”, pues el mencionado programa no implica ninguna obligación para el erario nacional: “No hay aval crediticio alguno por parte de la Secretaría de Hacienda, no hay recursos del sector público, no se incrementa la deuda, es de operación privada”.

Aún así, Del Valle aseguró que la secretaría a cargo de Arturo Herrera ha estado informada del plan de créditos del BID a micro, pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de grandes corporativos. El propio BID, a través de su representación en México, aseguró que lo anunciado ya había sido informado a Hacienda y que en esta secretaría se había considerado “bueno” el proyecto.

El tema se proyectó desde la plataforma conocida como La mañanera. El presidente de México dijo que no le parecían las formas correspondientes al anuncio hecho por el consejo empresarial y el banco de financiamiento antes mencionados. Preguntado acerca de si otorgaría su administración el aval al acuerdo anunciado este domingo, respondió: “Ese aval no podemos otorgarlo, porque no queremos endeudar al país y queremos rescatar, primero, a los más necesitados”.

También encarrerado, López Obrador se dejó ir: “Además, no me gusta mucho el ‘modito’ de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Se hace un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale? ¿Y qué? ¿Nosotros estamos aquí de floreros? Imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo, que ya nada más van a pedirle que Hacienda avale. ¿Así se lo imaginaron? O cuando dijeron que ‘el gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. ¡¿Cómo?! Es mucha la prepotencia”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. Optimismo. Esteban Moctezuma, titular de la SEP, confirmó que han decidido retomar el ciclo escolar el 1 de junio. Esto le pone fecha de caducidad a la pandemia del coronavirus, pues, de acuerdo con sus cálculos, para entonces habría pasado el riesgo. En reunión virtual con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, les dijo que al retomar las actividades escolares se ampliará seis semanas más, para concluir así el año lectivo, pues, cuando inició el confinamiento, el pasado 23 de marzo, ya se habían cubierto dos terceras partes de los programas. Informó a los legisladores que el programa Aprender en Casa se encuentra en marcha en todos los niveles educativos y en todo el país. Nada debe detener a la educación y crecer desde casa es una oportunidad irrepetible. Aprovéchenla.

2. Orgullosa estrategia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que las medidas implementadas por México ante la pandemia fueron respaldadas por la Organización Mundial de la Salud y la ONU. Señaló que el 22 de abril representantes de esos organismos en México se refirieron a las medidas aprobadas por el Consejo de Salubridad General. El coordinador del Sistema de la ONU en México, Antonio Molpeceres, indicó que se concuerda plenamente con las medidas propuestas. Y el representante de la OMS/OPS en México, Cristian Morales, aplaudió que las diferentes instituciones de salud mantengan una coordinación y reconversión hospitalaria. Que cada loa a los integrantes del sector salud sea una vida salvada. Los héroes ahora portan batas blancas.

3. ¿Tiempo perdido? La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que extenderá la suspensión de actividades jurisdiccionales del 6 al 31 de mayo “debido a la situación sanitaria que se vive en el país”. Durante el mes de mayo no se celebrarán audiencias ni correrán plazos procesales; sin embargo, se celebrarán sesiones remotas por el Pleno y las Salas del Alto Tribunal y se mantendrá la guardia para recibir controversias constitucionales. Asimismo, se recibirán promociones por vía electrónica. La SCJN continúa sumando esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia, sin poner en riesgo la salud. “El trabajo del Tribunal Constitucional no se detiene. Seguiremos avanzando con responsabilidad y compromiso”. Así la SCJN, a cargo de Arturo Zaldívar. Sin plazos perdidos.

De moditos y floreros

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la 4T atraviesa por una etapa de desconcierto. Las tensiones por las crisis sanitaria y económica meten ruido, afectan la comunicación al interior del grupo gobernante. El resultado en que, por diferencia de horas, unos dicen una cosa y el presidente otra.

Ahí está el caso del acuerdo alcanzado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para otorgar créditos a las pequeñas y medianas empresas.

Legisladores de Morena y funcionarios del más alto nivel como Dolores Padierna y Marcelo Ebrard lo consideraron una buena noticia y así lo externaron en público, ponderando que las empresas se capitalicen sin dinero público.

Todos pensaron que era una buena noticia, excepto el presidente López Obrador quien dijo que no le gustaron “los moditos” del banco y los empresarios y que no le impondrán nada porque él no está de florero.

Nadie del torno del presidente se tomó un tiempo para avisarle al presidente que el acuerdo no supone un peso de dinero público, de manera que no se trata de un endeudamiento público. Es de esperar que ahora él se disculpe por sus moditos.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala indica que el diputado Porfirio Muñoz Ledo expresó ayer, en reunión virtual del grupo parlamentario de Morena, su inconformidad por la intención de citar a sesión extraordinaria el próximo 5 de mayo para discutir y votar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre reasignación del gasto por la pandemia de covid-19… justo en la fase crítica de la emergencia.

El ex presidente de la Cámara de Diputados hizo notar que, por su edad, él está dentro de los grupos más vulnerables ante el coronavirus, y cuando alguien le respondió “pero pareces de 18”, reviró: “es que tú ves la carrocería, pero no el kilometraje”.

QUE hablando de San Lázaro, ahora sí hasta presumió el Presidente que se reunió con el líder cameral de Morena, Mario Delgado, pero sin olvidar a Susana Distancia, después de conocerse que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dio positivo a la prueba por covid-19.