¿Extrañas los conciertos? Fortine trae en vivo a Travis Scott

Sin duda la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 está transformando al mundo y su comportamiento, y prueba de ello fue que el pasado jueves, el rapero Travis Scott dio un concierto a través del videojuego Fortine, que fue disfrutado por 12.3 millones de usuarios.

Fortnite, que puede ser jugado desde Play Station, XBox y PC, fue la plataforma que reinventó la manera en hacerles llegar música en vivo a las personas que están guardando cuarentena desde sus casas para evitar propagar el coronavirus.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que realizan un concierto “virtual”, ya que el primero fue con el DJ Marshmello, en una de las arenas del videojuego.

Aunque para el show de Travis Scott, “Astronomical”, se rompió el récord de usuarios que escucharon sus canciones y vieron las animaciones presentadas.

Es necesario mencionar que Fortnite no transmite en vivo el concierto, aunque miles de usuarios sí lo hacen, por lo que en caso de querer verlo, puedes checarla alguna de estas.

En caso de haberte perdido el concierto, no te preocupes, ya que aún habrá presentaciones de Travis Scott, una este viernes a las 23:00 horas de México, así como dos más el sábado a las 10:00 y 17:00 horas.

It's about to be lit 🔥

Astronomical featuring @trvisXX is coming at you multiple times this week so mark your calendars, you won't want to miss this!

For your local time zone, check https://t.co/7sSufbW0mm pic.twitter.com/lKl0IQT6yD

— Fortnite (@FortniteGame) April 23, 2020