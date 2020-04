Puebla llega a 427 casos de Covid-19, 231 ya se recuperaron y van 85 decesos

Puebla llegó este jueves a 427 casos positivos de Covid-19, de los cuales a la fecha ya 231 personas son las que se curaron tras haber cumplido los 14 días, mientras que 111 son los que se mantienen vigentes y el número de defunciones subió a 85.

En rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que hasta el momento se han aplicado mil 741 pruebas entre el Laboratorio Estatal de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y hay en proceso de conocer su resultado.

Especificó que en las últimas 24 horas se agregaron 26 casos nuevos y siete decesos, lo que muestra que la fase 3 en el estado ya se está viendo, pues son más del promedio estimado que tenían diarios que eran entre 15 y 20 detectados.

Acompañado del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el funcionario estatal manifestó que el predominio de sexo en los contagios es de hombres con el 56 por ciento que son 239 y el 44 por ciento restante a mujeres, es decir 188.

Precisó que la transmisión comunitaria es del 84 por ciento, que corresponde a 357, mientras que el número de municipios con contagios subió a 45, pues se agregaron Zacapoaxtla y San Matías Tlalancaleca, aunque no precisó cuántos hay en cada demarcación.

Indicó que el número de hospitalizados es de 161 tanto en privados como en públicos del sector salud y de instituciones hermanas, de los que 28 están graves.

Sin embargo, al cuestionarlo sobre que no coincide la cifra con los que están, explicó que esto se deba a que no todos los que están internados es por Covid-19, sino por otra causa, algunos por neumonía atípica y otros porque están en espera de que se confirme si está contagiado o no.