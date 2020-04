Petróleo se desploma; mezcla mexicana cae a -2.37 dólares por barril

Por primera vez en la historia, el precio del petróleo mexicano cerró en números negativos al cotizarse en -2.37 dólares por barril (dpb), luego del desplome histórico de la mezcla West Texas Intermediate (WTI), referencial estadounidense que cayó a -38 dpb.

Esto supone una depreciación del valor de la mezcla mexicana mayor al 100 por ciento, ya que el pasado viernes llegó a unos 14.3 dpb, luego de una constante a lo largo de 2020, cuando a principios de año el barril cotizaba encima de los 40 dólares

En cambio, el referencial europeo Brent cotiza entre los 19 y 20 dpb, lo que supone un mínimo histórico de los últimos 20 años.

A grandes rasgos, el precio negativo del petróleo significa que los operadores tuvieron que pagar para prescindir de la mezcla, ya que por contrato recibirían el activo esta semana y no cuentan con espacio para almacenarlos, ya que debido a la pandemia, su demanda a disminuido, además de que no fue hasta la semana pasada cuando países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y naciones que no la integran acordaron bajar su producción para frenar la caída de los precios.

