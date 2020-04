Familiar acusa a magistrada Peralta de buscar despojarlo de propiedad

Juan Juárez Quintero, tío de la magistrada en Materia Civil de Puebla, María Emma Peralta Juárez, acusó que su sobrina y la madre de ésta buscan despojarlo de su propiedad de Ecatepec con la contratación de invasores, toda vez que las señaló de tráfico de influencias y abuso de poder.

En entrevista con Ángulo 7, el denunciante mencionó que el pasado 23 de marzo cinco hombres y una mujer arribaron a su propiedad a romper los candados e invadir el inmueble, el cual se encuentra en la avenida Guaymas, número 128, la colonia Jardines de Casa Nueva, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Destacó que los sujetos, quienes estaban armados, argumentaron que «los mandó la dueña Antonia», quien es su hermana y también madre de la funcionaria.

Recordó que hubo un primer altercado, ocurrido el día 19 del mismo mes, cuando vecinos le informaron por teléfono que en su inmueble le habían colocado una manta que rezaba «Poder Judicial, inmueble recuperado».

Por ello, Juan Juárez tuvo que trasladarse de su hogar en Querétaro para corroborarlo y comprobar que le habían roto los candados y cambiado la chapa de la entrada.

Al comprobar que en el domicilio no había ningún sello ni oficio que avalara la acción legal, acudió al Poder Judicial del Estado de México (PJEM), donde le indicaron que la institución no actúa con esos protocolos.

Por consiguiente, mencionó que fue a la Fiscalía Regional de Ecatepec (FRE) a levantar una denuncia, la cual no ha tenido avances hasta el momento.

El «despojo» de su propiedad ocurrió a ocho meses de que Peralta Juárez asumió como magistrada de la Tercera Sala en Materia Civil, en sustitución de Ricardo Velázquez Cruz, quien ocupó el cargo de consejero jurídico del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

«No me habían molestado en absoluto. En el 2019 se hace magistrada y en el 2020 me quita la casa«, comentó y, aunque refirió que ha tratado de entablar comunicación con la funcionaria, no ha obtenido respuesta.

Un conflicto familiar

El acusante relató que la pugna por la propiedad comenzó en 1995, cuando Antonia Juárez Quintero acogió a Juan Juárez Valencia, padre de ambos, cuidándolo en un hogar cerca del estadio Cuauhtémoc.

Indicó que, no obstante, el padre sufría constantes maltratos y abandono, provocándole una desnutrición que derivó en su fallecimiento el 9 de marzo de 1998 por caquexia (pérdida de peso y músculo), cuando era cuidado por otro hermano en el municipio de San Ana Xalchimimulco, lugar donde se levantó el acta inhumación.

Juárez Quintero destacó que previo a su muerte, su padre le confesó que Peralta Juárez y su madre querían obligarlo a firmar un testamento donde les dejaba con la propiedad, siendo que en 1983 dicha casa ya había sido entregada al hijo a través de una cesión de derechos.

Indicó que decidió dejar el conflicto y regresar a Estados Unidos, siendo que en 2016 tuvo que volver a Ecatepec por conflictos de salud y económicos.

Al arribar al sitio, comprobó que la propiedad estaba siendo alquilada, razón por la que, mencionó, la jueza trato de «correrlo», ya que a locas horas arribaron dos supuestos policías, quienes, sin credenciales, lo «amenazaron» con una pistola.

Aseguró que para evitar nuevos altercados, solicitó el traslado de dominio de la propiedad, por lo que su nombre quedó registrado en el pago de predio, lo cual género el descontento de la funcionaria de Puebla y provocó que los inquilinos de su madre dejarán la propiedad, hasta que, supuestamente, se convirtió en magistrada.

La acta de defunción indica que el señor fue inhumado en el municipio de San Ana Xalmimilulco en aparece que el señor murió por caquexia, que es un síndrome de desgaste caracterizo por la perdida de peso y masa muscular.