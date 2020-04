No te dejes sorprender, conoce 14 mitos sobre el Covid-19

Desde que inició la contingencia sanitaria por el Coronavirus se han difundido algunos datos falsos sobre este padecimiento, los más frecuentes sobre vacunas, remedios caseros, grupos de personas a las que afecta y los modos en que se puede propagar, aquí hay 14 de ellos, conócelos.

El Gobierno federal publicó 14 mitos que debes conocer para que no te dejes engañar y para que tampoco los compartas a través de tus redes sociales y así evitar la desinformación.

Primer mito, la vacuna contra la influenza no brinda protección contra el Coronavirus; segundo, no se puede diagnosticar con una prueba rápida, no se pueden reutilizar los cubrebocas.

Tampoco el ajo puede prevenir la infección; es falso que la enfermedad no sobreviva en climas cálidos y húmedos; el virus no muere por que la persona se rocié el cuerpo con alcohol o cloro.

Otro mito es que la enfermedad solo afecta a adultos mayores, no es posible prevenir el contagio solo con enjuagarse la nariz con solución salina y haciendo gárgaras con enjuague bucal, tampoco el frío y la nieve matan al Covid-19.

Este virus no se transmite con la picadura de mosquitos; no existe evidencia científica de que perros y gatos lo transmitan, el ingerir antibióticos no sirven para tratar este padecimiento.

No se puede contagiar al recibir paquetes o correo procedente de China –nación donde inició este virus—, pues los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en este tipo de objetos, asimismo no se le puede matar con un secador de manos.