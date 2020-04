Sin informar a familia, trasladan a joven a Hospital de Cholula, donde muere

Estela Espinoza Cristobal, madre de Sergio, joven de 21 años, ambos originarios de Huehuetla, acusó de irregularidades al sector salud de Puebla luego de que trasladaron, sin que le avisaran, a su hijo del Hospital del Sur el General de Cholula, donde murió.

En entrevista telefónica, la mamá del occiso relató que su hijo tenía insuficiencia respiratoria y plaqueta bajas, por lo que el lunes lo llevaron al nosocomio más cercano, en Ixtepec, donde no recibió la atención adecuada, ya que solo le ponían suero y le tomaban la temperatura.

Tras esto, dijo, decidió darlo de alta voluntariamente porque no tenían lo necesario para atenderlo, por lo que se lo trajo a la capital poblana por su propia cuenta, en un traslado de 6 horas, para internarlo en el Hospital General del Sur, donde estuvo a partir el martes.

Sin embargo, señaló que debido a que no recibían noticias del estado de su hijo fue este jueves a las 9 de la mañana cuando al preguntar, le informaron que ya no estaba, pues había sido traslado al hospital de Cholula el miércoles por la noche.

Aseveró que su hijo nunca dio positivo a la prueba de Covid-19, pero independientemente de eso, cuestionó el motivo de que lo hayan movido sin avisarle, pues se supone que se debe firmar una hoja de traslado en la que la familia tiene conocimiento, lo cual no sucedió.

Indicó que cuando llegaron al nosocomio, ubicado a un lado de Ciudad Judicial, les dijeron que ya había fallecido desde las 11 de la noche, lo cual recriminó al aseverar que falleció al poco tiempo de ser trasladado sin que ellos se hubieran enterado.

Espinoza Cristobal criticó que a pesar de los hechos ocurridos no haya quien dé la cara, pues, aunque han pedido una explicación, los doctores no han dado postura y sólo han sido recibidos por la trabajadora social del nosocomio.

Nunca dio positivo de Covid-19

“En un principio no nos querían atender, nos habían mandado a un refugio temporal de vías respiratorias, nosotros decíamos que no porque el resultado de la prueba era negativo. Nosotros estamos esperando la información cuando ya no estaba, fue a las 9 y media cuando llegamos nos avisaron que había fallecido”, expuso.

Asimismo, afirmó que nunca le dijeron el porqué trasladaron a su hijo de nombre Sergio Aníbal Cruz Espinoza a este nosocomio, lo que atribuyó a negligencia médica por parte del personal de ambos hospitales, ya que ninguno dio una información concreta.

Indicó que en el acta de defunción, se estableció que murió por insuficiencia respiratoria y plaquetas bajas, mas no por Covid-19, por lo que exigió a la Secretaría de Salud (SS) que se investigue el caso; “hoy fue mi hijo, mañana quién”, lanzó.

Es necesario precisar que el gobierno estatal informó, en días pasados, que el Hospital General de Cholula sería reconvertido para destinarlo únicamente a la atención de pacientes contagiados Covid-19 y que necesiten ser internados.